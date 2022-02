Afrique: La visite du Président Tebboune au Qatar revêt un caractère "exceptionnel"

Alger — La visite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, entamée samedi au Qatar, revêt un caractère "exceptionnel" et devrait contribuer au développement et aurenforcement des relations entre les deux pays, selon l'Agence de presse qatarie (QNA).

L'Agence QNA a indiqué dans son rapport intitulé "Des étapes lumineuses et des relations historiques qui ne cessent de se développer", que la visite du Président Tebboune au Qatar "revêt une dimension exceptionnelle de par son timing, car elle intervient avant la tenue du sommet arabe qu'abritera l'Algérie et coïncide avec le 6ème sommet des chefs d'Etat membres du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) prévu le 22 février à Doha, sachant que les deux pays figurent parmi les grands producteurs et exportateurs du gaz naturel dans le monde et sont des Etats pivots au sein de la Ligue arabe et sur la scène régionale".

Cette visite s'inscrit "dans le cadre des relations historiques privilégiées entre les deux pays et de l'attachement commun et pérenne à les consolider et à les promouvoir vers des perspectives prometteuses et élargies au mieux des intérêts, des objectifs et des aspirations communes des deux pays et peuples frères".

Selon QNA, la visite et les discussions prévues devront contribuer au "développement et au renforcement des relations entre Doha et Alger dans plusieurs domaines, en sus de mobiliser davantage d'appui et de soutien aux questions arabes et internationales autour desquelles les deux pays partagent la même vision".

Les relations entre l'Algérie et le Qatar sont fondées sur "le respect mutuel, la concertation et la coordination permanente autour des questions d'intérêt commun", a indiqué l'agence, soulignant que ces relations "historiques" se sont renforcées et ancrées davantage à travers les visites échangées par les dirigeants des deux pays.

La dernière de ces visites fut celle de l'Emir du Qatar en Algérie au mois de février 2020 qui a contribué à l'approfondissement de la coopération bilatérale à tous les plans, notamment économique et l'investissement "qui connaissent une croissance rapide et effrénée", a conclu QNA.