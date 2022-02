Madagascar: A Antananarivo, le tracé du projet de téléphérique à revoir

A Madagascar, la fuite d'une note de l'Office national pour l'Environnement (O.N.E.) sur les réseaux sociaux relance le débat autour du projet de téléphérique, dans la capitale, Antananarivo, un projet de transport par câble cher au président malgache, Andry Rajoelina, et financé par un prêt de 152 millions d'euros octroyés par la France. Mais la pertinence de cette infrastructure interroge les Tananariviens et suscite la controverse depuis son annonce.

L'O.N.E, l'organisme public chargé de délivrer les permis environnementaux, fait part de ses inquiétudes concernant, entre autres, les emplacements prévus des pylônes du téléphérique.

Dans une note de sept pages, le comité technique d'évaluation du projet de transport par câble se dit " défavorable aux tracés actuels qui risquent, à terme, de générer des impacts négatifs. " Ce sont notamment les emplacements des pylônes prévus sur le parvis de la cathédrale d'Andohalo, située sur une colline sacrée, et dans l'enceinte du collège catholique Saint-Michel, qui devraient être corrigés.

Au-delà de l'impact sur le patrimoine, les membres du comité d'évaluation indiquent avoir identifié " des risques considérables ", cette colline étant vulnérable aux éboulements, et " exigent que des études approfondies géotechniques et géophysiques soient réalisées sur chaque site et non pas sur des échantillons. "

Si un changement de tracé des lignes téléphériques semble inévitable, cette note de l'Office national pour l'Environnement " ne remet pas en cause le projet ", affirme Gérard Andriamanohisoa, secrétaire d'État en charge des Nouvelles villes et de l'Habitat, promoteur du projet avec les entreprises françaises Colas et Poma, chargées de réaliser les travaux.

" Je suis confiant quant à l'obtention des permis environnementaux parce que nous avons déjà répondu à toutes les demandes et les requêtes. Nous avons même envoyé des documents complémentaires pour rassurer les membres du comité ", poursuit le secrétaire d'État qui évoque " une phase d'optimisation du tracé pour rectifier la ligne tout en restant sur la connexion entre les zones hautes et la partie Est d'Antananarivo. C'est ce qu'on est en train de mener avec Poma actuellement et on attend donc pour publier le tracé définitif. "

Contacté, le directeur général de l'Office national pour l'Environnement, Rija Rakotoson, précise que cette note " est un document de travail interne et non la décision finale du comité et de l'O.N.E. "

Un téléphérique qui permettra de " réduire les embouteillages ", argumente le gouvernement ; un projet " non prioritaire ", " préjudiciable pour le patrimoine ", contestent de nombreux Tananariviens et associations.