Cote d'Ivoire: Les ferrailleurs d'Abobo-Anador sommés de plier bagage

La " Casse " d'Abobo-Anador, qui regroupe des milliers de ferrailleurs, marchands de pièces détachées automobiles et garagistes, ne colle plus avec le paysage. La maire d'Abobo, Kandia Camara, nourrit des projets d'aménagement grandioses pour changer l'image de cette commune populeuse du nord d'Abidjan. Piscine olympique, lycée d'excellence, CHU... Et les ferrailleurs installés dans le quartier d'Anador depuis vingt ans sont priés de quitter les lieux pour le quartier de N'dotré en bordure de la ville, et ce afin de laisser la place à un futur grand jardin et à un échangeur. Depuis le 4 janvier, ils ont interdiction d'ouvrir leur magasin.

A la mairie d'Abobo, on ne cache plus son agacement face à un problème enlisé depuis six mois. Les ferrailleurs doivent quitter le quartier d'Anador pour la zone de N'dotré à l'extrême nord de la ville, martèle Kone Siaka, troisième adjoint au maire.

" L'espace qu'ils occupent, il est prévu d'y construire un jardin que nous comptons nommer les Champs-Élysées d'Abobo. Madame la maire a décidé qu'il faut qu'ils déménagent cette année. Là où ils doivent aller à N'dotré, il y a des magasins qui sont construits pour les accueillir. Ici, ils ont autour de 300 magasins, là-bas il y en a plus de mille. Et il leur reste de l'espace. Madame la maire est prête à aménager une plateforme pour leur permettre de s'installer. "

Pour l'Association des ferrailleurs de Côte d'Ivoire, ce ne sont pas 300 mais 4 000 magasins qu'il faut déménager. Bien plus que les 1 000 de N'dotré, déplore le président de l'association, Aboubacar Diallo.

" Il y a déjà un souci de capacité d'accueil au niveau de N'dotré. Ces magasins de N'dotré sont déjà totalement occupés aujourd'hui. Nous, nous sommes totalement dans l'impasse, parce que cela fait un mois et demi, deux mois, que nous ne travaillons pas. Donc c'est difficile pour nous de joindre les deux bouts. "

Aucune indemnisation ni compensation n'est prévue. Kouyaté a 35 ans, dont vingt passés à la Casse d'Anador. " J'ai consacré toute ma vie à cette ferraille et voilà, je ne sais pas où partir. On a d'autres petits frères qui sont avec nous aussi et comme ça ne va pas, ils ont décidé d'émigrer. Certains sont en Libye, d'autres au Maroc, en Algérie. Il n'y a pas d'espoir, donc ils veulent partir. Plus d'une centaine. Pénible, horrible. On s'en remet à Dieu. "