Afrique: Natation - " Star Swim Club du Togo " se dévoile au public et lance ses activités

Lomé compte désormais un nouveau club de natation. Il s'agit de " Star Swim Club du Togo " dont les activités ont été officiellement lancées samedi 19 février.

Le lancement, fait par Gina Adekambi, présidente de la Fédération nationale de basket-ball du Togo (FNB-Togo), représentant le président du Comité National Olympique du Togo (CNO Togo), a été couplé à la présentation de la mission et des objectifs 2022-2024 du club.

A en croire ses fondateurs, le " Star Swim Club du Togo ", qui se veut un club formateur et un environnement sain et stimulant, est doté non seulement d'infrastructures adéquates de qualité, mais aussi d'une équipe formée d'entraîneurs qualifiés et dynamiques. Il offre des services d'entraînement en natation adaptés et des exigences du développement de l'excellence, tout en permettant à ses membres de progresser dans un esprit convivial. Aussi, le développement individuel et l'esprit d'équipe y sont valorisés à travers l'engagement et la participation.

" Nous sommes un "Club formateur" et nous portons une attention particulière à la pratique du sport pour tous, notamment au sein de notre créneau sport adapté. Ainsi, nous vous invitons à la pratique de la natation au sein de notre club autour des valeurs de convivialité et sportives, rien de tel pour vivre de bons moments et décompresser ", a exhorté Folly Adjanon, président du " Star Swim Club du Togo ".

D'après M. Adjanon, le club dispensera dans un premier temps près de 15 heures de cours chaque semaine grâce aux interventions d'entraîneurs qualifiés. Ces entraîneurs permettront non seulement aux abonnés de se préparer pour participer aux compétitions, mais également aux nageurs et nageuses des groupes de perfectionnement ados de se préparer pour les épreuves de natation qui auront lieu cette saison sportive.

" Nous nous engageons à vous faire bénéficier également des nombreux bienfaits de ce sport qui sont entre autres, le développement harmonieux musculaire et l'amélioration du système cardiovasculaire ", précise Folly Adjanon qui n'a pas manqué de remercier le ministère des Sports et témoigner sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la mise en place du " Star Swim Club du Togo ".