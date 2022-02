Congo-Kinshasa: L'Hôtel de ville lance le projet de numérisation du contrat de bail entre propriétaire et locataire

Le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka a lancé, vendredi 18 février, le projet de numérisation du contrat de bail entre propriétaire et locataire.

L'autorité urbaine a expliqué que le projet consiste à constituer une base des données permettant au service fiscal et financier de la ville de Kinshasa d'avoir, en temps réel, ce que le contribuable a payé.

C'est un projet qui va limiter le phénomène de coulage des recettes, a-t-il fait savoir.

Pour le Ministre provincial du commerce, industrie et action humanitaire, Me Osée Badibanga, en plus de l'avantage financier, la numérisation du contrat de bail va permettre aussi de faire appliquer:

" La garantie locative est de trois mois mais d'autres bailleurs perçoivent plus de trois mois. C'est pour d'abord faire respecter la loi et ensuite faire de sorte que le Congolais ait la culture de l'impôt et des taxes. Il y a une taxe que la ville de Kinshasa doit normalement percevoir sur la location des maisons et qu'elle ne perçoit presque pas. C'est l'impôt sur le revenu locatif ".