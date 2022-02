Sénégal: Amadou Baïlo Sow, styliste modéliste - L'étoffe d'un passionné du textile

Styliste modéliste et designer, Amadou Baïlo Sow plus connu sous le pseudonyme Ben Rakim Sow a développé depuis tout petit une passion pour la couture. Aujourd'hui, cet ancien rappeur est à l'origine de Kadish Moda, une entreprise qui emploie une vingtaine de personnes. Il peut aussi s'enorgueillir d'avoir apporté une certaine identité à la mode sénégalaise.

Teint clair, petite barbe bien entretenue, Amadou Baïlo Sow n'a pas le temps. Il doit, avec son équipe, s'occuper du flux de commandes qui atterrissent quotidiennement entre sa boutique de Scat Urbam et son atelier, sis à liberté 6, dans la maison familiale. Le designer est interpellé presque toutes les deux minutes pour donner son avis, soit sur un modèle, soit sur une commande. Malgré la pression notée çà et là, il n'en a cure. Amadou semble être bien à l'aise parce qu'évoluant dans un domaine qui le passionne. Un travail qu'il a très tôt choisi.

Né à Dakar, à la Médina, en 1982, Amadou Baïlo Sow, plus connu le sobriquet de Ben Rakim Sow, a nourri une passion ardente pour la couture. Et ce, depuis sa tendre enfance. Mais à côté de cet amour, le jeune garçon est aussi attiré par la fougue du Hip hop. Il s'engage dans une carrière de rappeur et intègre en 2000 le groupe Dokhandème squad puis le Djoloff for life. Entre 2004 et 2006, il va aussi travailler avec le Fafadi Woulaba Sound avant de rejoindre trois ans plus tard le groupe " Domou Dialaw ". Seulement, à partir 2010, le hip-hopeur opte pour une carrière solo. Mais pendant toutes ces années et malgré son penchant pour le rap, Amadou Baïlo Sow a toujours trouvé du temps pour la couture. Quand il marmottait ses textes ou préparait les concerts de Hip hop, il travaillait aussi en même temps comme apprenti dans un atelier de son tumultueux quartier de la Médina. " Après le décès de mon père en 2017, j'ai décidé d'arrêter la musique pour me concentrer à la mode ", explique-t-il.

Un bon chiffre d'affaires mensuel

Ben Rakim Sow achète alors une machine à coudre. Avec son frère, ils transforment le garage familial en atelier. Petit à petit les affaires prennent une dimension majuscule. Les deux frères réalisent des tableaux de filage et créent leurs propres modèles. Le design est opéré à partir d'une machine simple.

Le sens de la perfection et du détail devient alors un exercice quotidien qu'il faut maitriser à la lettre. " Après deux ans, nous avons eu plus de 200 modèles ", se gargarise-t-il. Et pourtant, le designer fait preuve de générosité en partageant son savoir-faire avec un groupe de jeunes qu'il recrutera plus tard pour le compte de son entreprise. Aujourd'hui, Amadou Baïlo Sow emploie 22 personnes. Son entreprise Kadish Moda est devenue une marque qui fait courir beaucoup de clients à la recherche de l'élégance et du beau.

" Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion ", disait Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Si B.R. Sow doit sa réussite à sa détermination, la passion y a été également pour quelque chose. Sa fibre artistique précoce a été déterminante dans sa carrière. " Si je n'étais pas styliste, je serais certainement un peintre, cordonnier ou instrumentaliste ", révèle-t-il avec enthousiasme.

Aujourd'hui, le styliste pense avoir largement contribué au développement de la mode au Sénégal car sa marque est devenue une référence pour la couture sénégalaise. En plus de contribuer à la valorisation du " Made in Sénégal " pour satisfaire un certain sentiment de nationalisme dans le consommer local.

" Je fais partie des sources d'inspiration des tailleurs au Sénégal. J'ai mon propre design et je pense que c'est ce qui fait ma force ", explique-t-il. Le Directeur de Kadish Moda regrette toutefois le fait que dans notre pays, avec les nouvelles technologies comme Facebook et Instagram, les gens ne savent même plus comment faire des coupes. Ben Rakim Sow qui a abandonné l'école en classe de 4ème collège pour se concentrer sur sa passion s'inspire de son milieu, de la nature, de l'histoire et de la culture pour créer ses modèles et alimenter sa créativité.

" Il arrive aussi que je revienne sur mes anciens modèles datant de quelques années ", avance-t-il. Ce come-back lui permet de revenir en arrière afin d'apporter une touche, un style encore plus innovant. Amadou Baïlo Sow utilise une diversité de matières dont le cuivre pour donner plus de relief à son travail. Il est conscient que le milieu de la mode et du design requiert une capacité d'innovation permanente pour continuer à plaire et à être au diapason. C'est pourquoi d'ailleurs l'ex-rappeur se définit comme un éternel apprenti.

Avec 30% de broderie et 70% de créativité, les modèles de Kadish Moda attirent une bonne clientèle. Ben Rakim Sow évalue actuellement son chiffre d'affaires mensuel entre 6,5 et 7 millions de FCfa. Ce qui explique la rentabilité de ce milieu à l'ère des réseaux sociaux et du digital. D'ailleurs, selon lui, beaucoup de gens quittent, aujourd'hui, leur travail pour investir dans la mode. Avec une vingtaine d'employés, Ben continue de broder ses liens et de développer en même temps ses affaires.