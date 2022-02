Cote d'Ivoire: Incendie à Sougbekan (Ouaninou) - Le ministère de la Solidarité assiste les sinistrés

Un incendie a ravagé sur son passage 17 habitations et 08 plantations dans le village de Sougbekan dans le département de Ouaninou. C'était le 09 février 2022. Ce sinistre a occasionné au total 21 victimes. Touchée par ce drame, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo a dépêché une délégation pour non seulement traduire la compassion du gouvernement, mais aussi les assister en vivres et non-vivres.

Ce sont 40 sacs de riz, 10 cartons de savon, 40 cartons d'huile, des nattes à coucher et des bouilloires qui ont été remis aux victimes de ce drame en guise de réconfort.

Notons qu'en plus des dons de vivres et non-vivres, chaque victime de l'incendie a reçu une enveloppe de 200.000 Fcfa. La valeur globale de cette action humanitaire s'élève à 6.000.000 de FCFA.

À travers ces dons, la directrice de cabinet représentant la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a souligné que cette action s'inscrit dans le cadre de la chaine de solidarité voulue par le Président de la République Alassane Ouattara. " Le Chef de l'État, dans sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire veut être proche des populations surtout les plus vulnérables et voudrait qu'aucun citoyen ne se sente léser et abandonner ", a indiqué Marlène Dogbo. Elle a par la suite adressé ses remerciements aux habitants du village qui ont apporté un soutien aux victimes de l'incendie dès les premières heures du drame. "Nous saluons le geste de solidarité de toutes ces personnes qui ont donné de leur temps et leurs moyens pour pouvoir soulager tous ceux qui ont perdu leurs habitations et plantations dans cet incendie ", a-t-elle poursuivi.

Diomandé Ali, un habitant du village de Sougbekan, revenant sur les circonstances de ce drame. Il témoigne de ce que l'incendie qui a détruit les habitations et plantations soit parti d'un feu de brousse.

Pour la chefferie et les habitants du village, ce geste de la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté vient compenser un tant soit peu les pertes enregistrées suite au passage de l'incendie. Ils ont tous exprimé leur reconnaissance à la ministre Myss Belmonde Dogo et au Gouvernement pour cette assistance.