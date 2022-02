Cote d'Ivoire: Incendies à Man et à Ouaninou - Le gouvernement salue la solidarité des populations

Une série d'incendies dans les régions du Bafing et du Tonpki a fait des morts et de nombreux dégâts dans cette zone ouest du pays, ce mois de février.

À Man une explosion de gaz dans une boulangerie a fait des morts, et nombreux blessés. Et dans le village de Sougbekan, un feu de brousse a emporté des habitations et des plantations. Face à ce tableau dramatique qui a frappé la ville de man et le village de Sougbekan, une forte délégation gouvernementale s'est empressée sur les lieux, le samedi 19 février 2022, pour exprimer la compassion de l'État aux parents des victimes décédées et blessés de ces sinistres. Les membres du gouvernement ont tous salué l'esprit de solidarité des populations qui a permis de limiter les dégâts.

À Man, la délégation venue était conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité , Vagondo Diomandé était composée de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, celui de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Coulibaly, de la Secrétaire d'État, chargée de la Protection sociale, Clarisse Mahi et du ministre-gouverneur du District des montagnes, Albert Flindé.

Pour donc traduire la compassion et la solidarité du gouvernement, les parents des victimes décédées ont reçu chacun une somme de 1.000.000 de FCfa pour les aider dans l'organisation des obsèques. Quant aux blessés, ils ont bénéficié d'un appui financier de plus de 2 millions de FCfa.

Dépêchée par le président de la République, Alassane Ouattara, la délégation est venue témoigner de la solidarité du gouvernement. "Nous remercions particulièrement les populations de Man parce qu'elles ont été les premières à accompagner les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers à circonscrire les dégâts causés par le feu. Certes, nous avons le coeur meurtri en raison des pertes en vie humaine, cependant nous avons un brin de satisfaction pour le travail qui a été fait ", a souligné Myss Belmonde Dogo. Et de profiter de l'occasion pour exhorter toutes les populations à perdurer l'union et l'entente au profit de chaque manois.

À sa suite, le chef de la délégation gouvernementale, le ministre Vagondo Diomandé a lui aussi salué le sens de l'humanisme de tous ceux qui ont contribué à sauver les blessés avant leur prise en charge médicale. Il a par ailleurs appelé tous les opérateurs économiques et chefs d'entreprise à repenser sécurité en faveur de leurs employés afin que pareilles situations ne se reproduisent.

Au nom des populations de Man, le premier magistrat de la ville, Aboubacar Fofana, a remercié toute la délégation gouvernementale pour leur promptitude et pour le geste de solidarité fait à l'endroit des victimes.

Suite à la visite des blessés internés au centre régional Hospitalier de Man, du lieu du sinistre, les membres du gouvernement ont fait le tour de la ville pour visiter et consoler les 7 familles endeuillées. Ernest Tokpa, parent de l'une des victimes décédées a témoigné de sa reconnaissance au gouvernement.

En mémoire des personnes décédées dans ce tragique incendie, une marche blanche est prévue par les organisations de jeunesse de Man.

Pour rappel, cet incendie à Man, causé par une explosion de gaz dans une boulangerie au quartier commerce de la ville, a fait 7 morts, des blesses graves et des dégâts matériels.

