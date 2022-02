Gabon: L'opposant Jean Ping demande que soit déclarée la vacance du pouvoir

L'opposant Jean Ping, candidat malheureux à la présidentielle de 2016, s'est exprimé samedi soir sur les réseaux sociaux. Il demande aux institutions de déclarer la vacance du pouvoir en raison de l'état de santé du président Ali Bongo.

Dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux, l'opposant a relancé une question sensible, en interrogeant l'état de santé du président Ali Bongo, qui avait été touché par un accident vasculaire cérébral (AVC) le 24 octobre 2018. Jean Ping estime que le président n'est plus en état de diriger le pays.

" Depuis le spectacle affligeant et dévastateur d'Ali Bongo sur le perron de l'Élysée en décembre 2021, le peuple gabonais et la communauté internationale ne peuvent plus se retrancher derrière les supputations et prétendent ne rien savoir de l'état réel de la santé d'Ali Bongo. Ali Bongo n'est plus en capacité de gérer sa propre santé, et encore moins de gérer le pouvoir usurpé, au point de servir de marionnette à de nouveaux usurpateurs qui livrent le pays aux enchères. "

Jean Ping estime que le pays est devenu " un navire sans capitaine ni boussole, livré au gré des convoitises " et qu'il a subi " un coup d'arrêt " depuis cinq ans. En conséquence de quoi, explique-t-il, il " proclame solennellement l'urgence de mettre un terme à la déliquescence de l'État gabonais " et " demande aux institutions habilitées par la Constitution, de déclarer la vacance du pouvoir. "