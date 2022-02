Algérie: FPEG - Un mécanisme de dialogue efficient entre producteurs et consommateurs

Doha — Le journal qatari "Al Arab" a mis en avant dimanche dans son éditorial l'importance du 6e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG), prévu mardi à Doha, pour "la mise en place d'un mécanisme de dialogue plus efficient entre producteurs et consommateurs de gaz, à même de stabiliser et de sécuriser l'offre et la demande sur les marchés mondiaux de gaz naturel".

Le sommet du FPEG, auquel prendront part des chefs d'Etat des pays membres, vise à "la mise en place d'un mécanisme de dialogue plus efficient entre producteurs et consommateurs de gaz à même de stabiliser et de sécuriser l'offre et la demande sur les marchés mondiaux de gaz naturel", lit-on dans l'éditorial du journal qatari.

Le forum entend également soutenir les droits souverains des pays membres sur leurs ressources en gaz naturel et leur capacité à planifier et gérer de façon autonome un développement durable efficace qui tienne compte des exigences environnementales.

Le FPEG, basé à Doha, se penchera sur de nombreux dossiers importants, dont l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les chaînes d'approvisionnement, le mécanisme capable d'assurer les flux d'énergie en temps de crise et le rôle essentiel du gaz naturel dans la réalisation du développement durable.

A cette occasion, les pays participants présenteront leur vision de l'avenir du gaz naturel en tant qu'énergie propre et de la coopération dans les domaines de la recherche, de l'exploration et de la prospection.

Le sommet "se tient à une période très sensible, où l'inquiétude européenne monte concernant les approvisionnements en gaz russe en raison de la crise ukrainienne", a écrit le journal.

"Beaucoup d'espoirs sont fondés sur ce sommet dont les résultats pourraient prévenir une crise d'approvisionnement en énergie", sachant que les pays du forum réunis représentent 70% des réserves de gaz dans le monde, 51% des exportations mondiales en GNL, 44% de la production commercialisée et 52% de gazoducs.

Le Qatar peut saisir ce forum pour discuter avec la Russie de la crise ukrainienne, les participants au sommet étant préoccupés par les répercussions de l'escalade de la crise sur la sécurité des approvisionnements mondiaux en gaz, a rapporté le journal citant des observateurs.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune participera au 6ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Forum.