Afrique: Le Président Tebboune rencontre des représentants de la communauté nationale établie au Qatar

Doha — Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a rencontré, dimanche soir à Doha (Qatar), des représentants de la communauté nationale établie au Qatar, en marge de sa visite d'Etat à l'invitation de l'Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'attachement du Président de la République à écouter les préoccupations de la communauté nationale établie à l'étranger.

Lors de cette rencontre avec la communauté nationale, qui s'est déroulée dans une ambiance "conviviale", le Président Tebboune a écouté les préoccupations et les propositions des différents intervenants et répondu à leurs interrogations concernant les questions politiques et socioéconomiques relatives au pays ainsi que les voies de promouvoir les relations algéro-qataries.

Les relations entre les deux pays offrent des "perspectives prometteuses" dans plusieurs secteurs, à l'instar de l'agriculture, la construction des villes, les infrastructures de base et les chemins de fer, a-t-il précisé, faisant état de discussions pour développer le réseau ferroviaire national et l'étendre jusqu'à Tamanrasset, Adrar et même à l'extérieur du pays, à l'instar du Niger.

En matière de transport, le Président Tebboune a dévoilé le projet d'ouverture d'une ligne maritime Alger-Doha pour le transport des marchandises et des voyageurs, soulignant que ce projet sera réalisé avant fin 2022.

Concernant les questions politiques nationales, le Président Tebboune a souligné que "le Hirak béni a sauvé le pays et a permis la tenue d'élections sans fraude et l'édification de nouvelles institutions du pays avec la participation de tous ses enfants", insistant sur "l'ouverture de perspectives d'avenir en faveur de la jeunesse et l'installation prochaine du Conseil supérieur de la jeunesse, dans le cadre de ses engagements à transmettre le flambeau aux jeunes".

Sur le plan économique, le président de la République a affirmé que l'Algérie était le seul pays de la région à ne pas avoir de dette extérieure, précisant que "de 4,8 millions de dollars en 2021, les exportations hors hydrocarbures atteindront 7 milliards de dollars l'année prochaine, avec l'ambition d'atteindre 15 milliards de dollars dans les années à venir, pour s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures".

Concernant la communauté nationale à l'étranger, le président de la République a appelé les Algériens établis au Qatar et dans d'autres pays à "la coordination et à la synergie", soutenant que la communauté à l'étranger est une "force d'innovation" au service de la mère patrie.

Il a, dans ce cadre, rappelé ses instructions pour la prise en charge de toutes les préoccupations des Algériens à l'étranger et l'ouverture en leur faveur du champ d'investissement dans tous les domaines en Algérie.

La rencontre s'est déroulée en présence des membres de la délégation accompagnant le président de la République dans sa visite d'Etat au Qatar, de l'ambassadeur d'Algérie au Qatar, de cadres et de personnalités des médias et du sport établies au Qatar.