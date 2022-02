Congo-Kinshasa: Les autorités négocient avec Dan Gertler la récupération d'actifs miniers et pétroliers

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, une commission a conclu avec le groupe Fleurette de Dan Gertler les termes de références d'un protocole d'accord devant permettre à la RDC de récupérer les blocs pétroliers et les actifs miniers évalués à plus de deux milliards de dollars, ainsi qu'une partie substantielle de royalties de la société KCC qui lui ont été cédés.

La coalition de la société civile " Le Congo n'est pas à vendre " se réjouit de ce premier pas, mais appelle le gouvernement à s'assurer que l'accord couvre l'ensemble des biens mal acquis et demande de rendre plus transparent le processus et les résultats de ces négociations.

Maintenant qu'il y a cette annonce du gouvernement, nous attendons d'en savoir plus. D'abord, et avant tout, quelles sont les conditions de cet accord ? Deux : qu'il ne s'agit pas d'un maquillage de plus entre Dan Gertler et les autorités congolaises, pour que Dan Gertler puisse échapper à la justice et aux poursuites qui sont diligentées contre lui dans le monde entier.

Jean-Claude Mputu, porte-parole du Congo n'est pas à vendre