Ile Maurice: Affaire Kistnen - Des squelettes dans le placard de la police

Il y a des signes - et surtout des preuves - qui ne trompent pas. Tout porte à croire qu'il y a bien eu des tentatives de "cover-up" de la part des forces de l'ordre dans l'affaire Kistnen. Et pourtant, l'enquête de la MCIT ne semble pas s'y intéresser. Est-ce pour protéger des collègues ou de grandes personnalités ? Ou les deux ? Est-ce là un "cover-up" du "cover-up"?

Ons'en doutait dès la découverte du corps brûlé de Soopramanien Kistnen à Telfair, Moka. La police avait 'omis de dire la vérité', ou du moins elle est passée complètement à côté, sur la cause de la mort de l'ex-agent du MSM. Des hauts gradés avaient affirmé à des journalistes que Kistnen s'était suicidé. Mais la police ne l'avait jamais dit officiellement. Mais peu après, surtout grâce à l'enquête judiciaire présidée par la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath, la police a finalement reconnu qu'elle n'excluait aucune autre piste...

Les six "erreurs" de la police de Moka

Si la police continuait à maintenir qu'elle n'avait jamais parlé de suicide, en septembre 2021, l'express prenait connaissance d'un rapport où les policiers de Moka écrivaient noir sur blanc qu'elle excluait tout foul play. Cela, alors que la police est tenue de traiter toute mort suspecte comme un assassinat ou un meurtre en attendant l'enquête. Premier signe d'une dissimulation, donc ?

Deuxième signe : face aux questions pressantes des avocats et de la magistrate dans l'enquête judiciaire, le sergent Mosafeer du poste de Moka avouera que c'est le neveu de Kistnen, Nishay Boodooa, qui a identifié le corps le lundi 19 octobre à l'hôpital Jeetoo. Pourtant, dans sa déclaration à la police, le sergent avait affirmé que le corps a été identifié par Neha Motee (voir HT) à Candos. "Vous avez menti ?", lui avait demandé la magistrate. Réponse de Mosafeer : "Non, je m'étais trompé." "Quelle précision dans cette erreur !", s'était écriée la magistrate. Ce qui avait valu au policier un troisième avertissement de classe IV après deux autres contradictions. Puis, on apprenait, toujours dans l'enquête judiciaire, que le sergent Mosafeer avait envoyé le corps de Kistnen à l'hôpital Jeetoo et non pas à Candos, comme c'était écrit dans le rapport de la police de Moka. Troisième erreur...

Lorsque l'avocat du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Azaam Neerooa, a voulu savoir qui avait donné ces instructions, on apprendra de la bouche du sergent Mosafeer que ce n'est pas la Dr Shaila Jankee-Prasad mais l'ASP Buchoo, contrairement à ce qui était mentionné dans le rapport de la police de Moka. Quatrième contradiction.

Cinquième anomalie : le rapport policier déclare que Simla Kistnen a donné sa déposition le lendemain de la découverte du corps alors qu'elle l'a faite le jour de la découverte. Avec les ratures contenues dans ce rapport, avec la confusion sur les numéros cette fois-ci, il aurait été nécessaire que le Major Crime Investigation Team (MCIT) interroge sérieusement ces policiers. Or, tel ne semble pas être le cas. Et le sergent Rostom de la police de Quartier-Militaire, qui avait refusé de prendre la déclaration de Koomadha Sawmynaden en donnant des raisons farfelues, n'a pas été inquiété.

La MCIT semble donc épargner leurs confrères de Moka et de Quartier-Militaire qui, eux-mêmes, paraissent vouloir protéger d'autres protagonistes et non des moindres dans cette affaire, où l'on ne finit pas de déterrer des cadavres au sens propre comme au figuré...

Neha Motee, l'agent du MSM qui semble bénéficier d'une protection occulte

Le rôle de l'esthéticienne Neha Motee, l'amie de Soopramanien Kistnen, avait intrigué plus d'un lorsqu'elle a déposé dans l'enquête judiciaire, en décembre 2020, au tribunal de Moka. Selon les informations qui figuraient sur un document officiel au poste de police de Moka, c'est Neha Motee qui avait positivement identifié le corps calciné de l'ex-agent orange, le 18 octobre 2020. Me Azam Neerooa, représentant du bureau du DPP, avait même lu un extrait dudit document où Neha Motee y est citée comme étant "l'épouse" de Kistnen. Sauf que lorsque la principale concernée a déposé sous serment, elle a démenti cette information. Pourquoi cette "fausse déclaration" de la... police ?

Neha Motee avait aussi expliqué qu'elle avait fait la connaissance de Soopramanien Kistnen en octobre 2019 dans la circonscription de Quartier-Militaire-Moka lors de la campagne électorale et que la dernière fois qu'elle avait communiqué avec Kistnen, c'était le vendredi 16 octobre 2020 - jour de sa disparition - vers 15 heures. "Mo ti dir li mo pou rapel li mé apré so portab ti teign." Une information qu'elle avait communiquée à la police de Moka le jour de la découverte du corps. Neha Motee est probablement la dernière personne à avoir parlé à Kistnen le jour de sa disparition. C'est ce que révélait un ingénieur de Mauritius Telecom (MT) en cour de Moka le mardi 15 décembre 2020.

Sollicitée, Neha Motee niera être un agent du MSM mais seulement une sympathisante du parti soleil. Est-elle proche de Yogida Sawmynaden ? "Non, je le connais comme tout le monde." Pourtant, nous sommes en présence d'une vidéo où Neha Motee, vêtue d'un T-Shirt MSM, était avec Kistnen à la tête d'un groupe de partisans et elle a même fait une déclaration. Nous détenons aussi une photo montrant Neha Motee aux côtés de Yogida Sawmynaden, lors des élections de novembre 2019.

Neha Motee avait aussi rendu visite à Kistnen qui venait de subir une opération à l'hôpital de Candos en août 2020. Quand elle a vu les proches de l'ex-agent, elle s'est enfuie, nous dit-on. On avait aussi vu des photos de Neha Motee sur le téléphone de Kistnen. Questionnée, l'esthéticienne avait expliqué que Kistnen n'était que son ami.

Vu sa proximité et ses échanges avec Kistnen le jour de la disparition de ce dernier, pourquoi la police ne lui demande pas des explications ? D'ailleurs, a-t-elle été interrogée par la MCIT ? Sa réponse : "Sa lontan sa." Il semble donc que ce témoin clé dans l'affaire Kistnen a déjà été oublié par la police. Pourquoi ? "À part la proximité de Neha Motee avec Soopramanien Kistnen, il ne faut pas oublier sa proximité avec le MSM", sous-entend un proche de Kistnen. Lors de notre rencontre avec Neha Motee, elle semblait stressée et montrait même des signes de frayeur. Question dès lors : a-t-elle été menacée ?