Ile Maurice: Pollution maritime - Le naufrage de "Tresta Star" produit deux nappes d'hydrocarbures

Il s'est échoué non loin des côtes réunionnaises pendant le passage de Batsirai. Si les membres de l'équipage de ce bateau battant pavillon mauricien ont été secourus, le pétrolier, lui, est mal en point et menace de se disloquer. Les autorités de l'île sœur sont sur la brèche, alors que l'armateur, lui, affirme que le déversement de fioul n'est pas "majeur".

Comme l'ont reporté nos collègues de Réunion la 1ère, la situation se détériore à Tremblet avec l'élargissement de la nappe d'hydrocarbures, résultant du naufrage du Tresta Star, bateau battant pavillon mauricien. L'odeur se répand et le temps cyclonique n'arrange en rien les choses. Le fioul proviendrait du fond de la cale du bateau et serait "impompable", apprend-on. La préfecture considère que 3,5 m3 de fioul, mélangés à l'eau de mer, s'étaleraient sur une surface de la même superficie qu'un terrain de football.

Deux drones ont par ailleurs survolé l'épave et la même situation a été observée au niveau de la coque du bateau. Une brèche "grandissante" y a été décelée, d'une largeur de quelque 30 mètres. Les autorités de l'île sœur craignent que le bateau ne soit coupé en deux et que la partie arrière ne sombre dans l'océan.

Olivier Rivière, le maire de Saint Philippe, a répondu aux questions des journalistes. Il a demandé au préfet de déclencher l'opération Polmar en guise d'initiative préventive. "Nous avons effectué une visite avec le sous-préfet et la gendarmerie de la mer qui était venue faire des prélèvements. Le directeur de la mer était aussi présent. Nous avons comme but de préserver notre côte sauvage afin que les pêches artisanales puissent continuer. Nous avons découvert cette richesse environnementale sur Saint-Philippe. Nous avons découvert des espèces rares à un kilomètre de la mer." Il attend que l'armateur prenne toutes les dispositions pour freiner la pollution et si tel n'est pas le cas, le principe de "pollueur-payeur" sera appliqué.

Nous avons contacté le porte-parole de Tresta Trading Ltd, l'armateur de Tresta Star. Jayesh Ajwani explique que les tugs envoyés à La Réunion font le nécessaire afin d'empêcher que le fioul ne se propage. "Je ne vais pas vous mentir en vous disant qu'il n'y a pas de déversement de fioul, mais il n'est pas majeur. En ce moment, les conditions cycloniques ne jouent pas en notre faveur."

Pour rappel, le Tresta Star, pétrolier dont les cales étaient vides, s'est échoué au large des côtes de l'île soeur dans la nuit du 3 février, plus précisément à Saint-Philippe, sur la coulée de 2007 au Tremblet et il est toujours présent sur les lieux du naufrage. Les 11 membres d'équipage, dont des Indiens et des Bangladais, ont été secourus et ramenés sains et saufs sur la terre ferme, au bout de plus de six heures d'intervention, dans des conditions météo difficiles.