Algérie: L'importance de la rencontre prévue entre le Président Tebboune et l'Emir de l'Etat du Qatar mise en avant

Doha — Les journaux qataris ont mis dimanche l'accent sur l'importance des discussions prévues dimanche entre le président de la République Abdelmadjid Tebboune et l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani dans le cadre de la visite d'Etat qu'il a entamé samedi.

Les journaux qataris ont unanimement affirmé que la visite du Président Tebboune à Doha ainsi que les entretiens qu'il aura avec l'Emir du Qatar insuffleront "une nouvelle dynamique pour un nouveau partenariat stratégique solide entre les deux pays, non seulement au service des deux peuples frères, mais aussi en faveur de la nation arabe et ses causes".

Dans ce cadre, le quotidien qatari "El-Watan" a indiqué que "l'Emir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani tiendra dimanche au niveau du cabinet princier, des discussions avec son frère M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire, arrivé samedi dans le cadre d'une visite d'Etat", ajoutant que "l'Emir du Qatar et le Président algérien passeront en revue les relations bilatérales et les voies et moyens de les renforcer outre les derniers développements sur les scènes régionale et internationale".

Le même titre a estimé que les relations algéro-qataries étaient "fortes et solides", confortées notamment par les visites mutuelles et le grand souci de les renforcer, ajoutant que "les concertations politiques régulières à tous les niveaux ainsi que les visites mutuelles entre les hauts responsables témoignent de la qualité exceptionnelle des relations liant les deux pays frères".

Pour sa part, le journal qatari "al-sharq" a affirmé que le Sommet Algérie-Qatar qui verra l'examen des relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de leur renforcement ainsi que les derniers développements sur les scènes régionale et internationale reflètent "l'attachement des deux pays au renforcement et à la promotion du partenariat et à œuvrer à renforcer les relations à des perspectives plus larges aux intérêts et au service des deux peuples frères".

De son côté, le journal anglophone "The Peninsula" a indiqué que l'Algérie et le Qatar entretiennent des relations "privilégiées" à tous les niveaux et dans tous les domaines depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1972, relevant que les relations bilatérales reposent sur des facteurs de fraternité arabo-musulmane, mais aussi la vision commune des dirigeants des deux pays dans de nombreuses questions arabes et internationales.

Pour ce journal, les relations bilatérales ont connu "un saut qualitatif" dans les différents domaines à la faveur "du respect mutuel, la concertation et la coordination continue sur les questions d'intérêt commun".

Le journal a expliqué que ces sommets attendus donnent à la visite du Président Tebboune une importance "exceptionnelle", qui constitue de grandes opportunités pour accroître les concertations et la coordination entre les deux pays, car ils comptent parmi les plus grands producteurs et exportateurs de gaz naturel au monde, et ils jouent également un rôle central dans le cadre de la Ligue Arabe et de la région.

Le journal a également salué les accords, les mémorandums d'entente et protocoles signés entre l'Algérie et le Qatar dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'industrie, de l'énergie, de l'investissement, de l'agriculture, du tourisme, de la santé, des sports, des douanes, du transport maritime et de la coopération militaire, outre les secteurs de la culture et des médias.

Le journal a conclu son éditorial en soulignant que les visions, positions communes et principes fermes de l'Algérie et du Qatar à l'égard des intérêts bilatéraux et nationaux et envers les questions régionales et internationales visent à promouvoir la paix et la sécurité.