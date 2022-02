Afrique: Le Président Tebboune poursuit sa visite d'Etat au Qatar

Doha — Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, poursuit dimanche sa visite d'Etat qu'il a entamée samedi au Qatar à l'invitation de l'Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.

Le Président de la République s'entretiendra, dimanche, au cabinet princier, avec l'Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. Les entretiens seront élargis aux ministres et responsables des deux pays.

A l'issue de ces discussions, un déjeuner sera offert par l'Emir du Qatar en l'honneur du Président Tebboune et de la délégation qui l'accompagne.

Au cours de la deuxième journée de sa visite, M. Tebboune recevra Cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani, Premier ministre et ministre de l'Intérieur qatari, qui lui rendra une visite de courtoisie, ainsi que le Président du conseil de la Shura, Hassan bin Abdulla Al-Ghanim.

Le Président de la République rencontrera également les représentants de la communauté algérienne au Qatar.

Le chef de l'Etat était arrivé samedi soir à Doha, pour une visite d'Etat de deux jours.

Il a été accueilli, à l'aéroport international de Doha, par l'Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, et de hauts responsables qataris.

A l'issue de cette visite d'Etat, le président Tebboune participera au 6ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), qui se tiendra mardi à Doha.

M. Tebboune est accompagné d'une délégation ministérielle composée des ministres des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, de la Justice, de l'Energie et des mines, de l'Agriculture et du développement rural, de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville et de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.