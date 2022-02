Algérie: Le président Tebboune s'entretient avec l'Emir de l'Etat du Qatar à Doha

Doha — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu dimanche, à Doha, avec Son Altesse l'Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, Emir de l'Etat du Qatar, dans le cadre de la visite d'Etat de deux jours qu'il effectue au Qatar.

Le président de la République et la délégation qui l'accompagne ont été accueillis, au cabinet princier, par l'émir de l'Etat du Qatar. Les deux dirigeants ont écouté les hymnes nationaux des deux pays et passé en revue une formation de la garde princière du Qatar, qui leur a rendu les honneurs.

Des entretiens bilatéraux élargis aux ministres et responsables des deux pays ont eu lieu avant que le président de la République et l'émir du Qatar s'entretiennent en tête à tête.

A l'issue de ces entretiens, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani a offert un déjeuner en l'honneur du Président Tebboune et de la délégation qui l'accompagne.

Le président de la République était arrivé samedi soir à Doha, pour une visite d'Etat de deux jours.

Il a été accueilli, à l'aéroport international de Doha, par l'Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, et de hauts responsables qataris.

A l'issue de cette visite d'Etat, le président Tebboune participera au 6ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), qui se tiendra mardi à Doha.

M. Tebboune est accompagné d'une délégation ministérielle composée des ministres des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, de la Justice, Garde des sceaux, de l'Energie et des mines, de l'Agriculture et du développement rural, de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.