Madagascar: FITEFA - Pour la réouverture " dans les meilleurs délais " de l'aéroport de Nosy Be

Le " Fikambanan'ny Teraky ny Faritany Antsiranana " a saisi sa campagne de reboisement annuelle pour parler des problèmes de la province et adresser des messages au pouvoir.

Jocelyne Maxime Rahelihanta, députée MAPAR élue à Antsiranana I et vice-présidente de l'Assemblée nationale ; Ulrich Andriantiana, ancien ministre HVM ; Pierrot Pascal, DG de l'Ecole Nationale d'Administration de Madagascar (ENAM) ; Leong, PDG du Centre Poids Lourds (CPL) ; le général Antoine ; Camille Aulin, DAF du MAE... Sans compter les opérateurs économiques. La liste est loin d'être exhaustive puisqu'ils étaient nombreux à apporter leur contribution comme la ministre Béatrice Assoumacou, et/ou à participer avant-hier à la campagne de reboisement organisée par le FITEFA qui n'a pas failli à son devoir éco-citoyen annuel, en se donnant rendez-vous au Domaine des Capucins à Ambohimalaza.

Source de revenus

Les membres du FITEFA conduits par leur président, Johnfrince Bekasy ont annoncé la couleur écolo en portant des survêtements verts, quoiqu'ils ne portent pas la même casquette... politique. Une mosaïque composée de différentes sensibilités dont le ciment est l'intérêt commun du faritany d'Antsiranana. C'est ainsi que les 1.500 participants à cette séance de reboisement de 3.000 pieds d'acacia, de filao, de ravintsara, d'eucalyptus et d'arbres fruitiers ont uni leurs voix samedi pour réclamer " la réouverture dans les meilleurs délais de l'aéroport de Nosy Be qui constitue une source de revenus importante dans la Région DIANA, grâce aux touristes ".

Insécurité

L'association demande également la nomination le plus tôt possible du DG de Soavoanio " car la société est en train de péricliter ". Par ailleurs, le FITEFA invite les responsables à penser et se pencher sur le cas des employés de la SECREN pour remettre la construction navale à flots. And last but not least, " la recrudescence de l'insécurité dans le faritany d'Antsiranana " a été évoquée par le FITEFA qui va soumettre des propositions aux autorités et élus locaux " afin de lutter contre ce fléau qui constitue un frein au développement de la province ".

Bref, l'association a saisi cette séance de reboisement pour parler des problèmes du faritany d'Antsiranana, ce qui n'a pas empêché les membres de joindre l'utile à l'agréable avec dans la matinée, une séance de reboisement et l'après-midi, une demi-journée récréative animée par des artistes nordistes comme Sisca, Fandrama et Jaojoby. Histoire de vibrer au son d'une même musique.