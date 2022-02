Afrique: Concours - Louis'Z Fasa avec les honneurs à la Coupe d'Afrique de Slam Poésie

Finir troisième de la Coupe d'Afrique de Slam Poésie (CASP) du 16 au 19 février, Aurélie Louise Fasa, la représentante malgache, s'est tout de même démarquée avec les honneurs. Ce n'est pas rien de sortir du lot face à des concurrents et concurrentes de plus de 45 pays africains, de se hisser dans les huit finalistes. Et de remporter la troisième place.

D'autant que cette édition du CASP 2022 est celle de 2021, qui a été reportée. Il a fallu qu'elle patiente des mois, voire une année, avant de participer à cette compétition. On comprend les doutes, les espoirs... les émotions accumulées durant cette longue attente. Sachant qu'elle a pu participer à cette compétition de 2022 en tant que championne de Madagascar 2020.

Les sept autres pays qui ont participé à cette finale sont : l'Algérie, le Botswana, le Cameroun, le Tchad, la Guinée, l'île Maurice et le Togo. Finalement, c'est le slameur guinéen, Elhadj Oumar Baldé qui a remporté le titre. La compétition a été rude. L'engagement de ces jeunes slameurs et slameuses en a surpris plus d'un.

Née à Toamasina, Aurélie Louise Fasa, fait partie de cette génération dorée du slam dans la ville du Grand Port. Elle confirme également le bouillonnement artistique au niveau de la musique urbaine dans cette cité.