Madagascar: Single - Martiora Freedom sort Go down

Oui, ils sont toujours là les Martiora Freedom. " Go down ", tel est l'intitulé du nouveau single du groupe. Installé à l'extérieur de Madagascar à savoir dans l'Hexagone, Mafro et Teddy ont collaboré avec le Dj Chronix, un Dj de Madagascar. Composée par ce jeune Dj, la mélodie a plu aux deux artistes. Toujours dans le rythme dancehall. Les Martiora ne lâchent pas ! Ils confirment leur présence. Les convaincus sont gâtés, les Martiora ont tout donné ce mois de février. Mafro sort également un nouveau single " freestyle cookies ".

Martiora Freedom est un collectif connu et a pris de l'ampleur dans le monde musical malgache depuis l'année 2011. Actuellement, son aura résonne au-delà de la frontière malgache en l'occurrence dans la région de l'océan Indien. Ensuite, les membres ont fondé leur propre label pour enregistrer et diffuser leur single. Ils proposent des sonorités différentes comme le rap, le dance hall, l'afrobeat et même la trad-fusion.

Leurs textes parlent de différents thèmes : la vie quotidienne malgache, la pauvreté ainsi que la jeunesse. À partir de 2015, le groupe continue ses shows électrisants et participe à plusieurs festivals organisés dans la capitale. Dès lors, Mafro et ses amis gravissent et rayonnent dans une communauté artistique - réalisateurs et musiciens.

Des voix exceptionnelles. La tradition se perçoit dans son travail vocal et certains rythmes qui viennent des régions de Madagascar. Si on pousse plus loin l'observation, on découvre que le collectif se rattache à l'histoire musicale et sociale des jeunes de toutes les régions ; les membres rendent hommage aux artistes, se rattachant ainsi à une longue histoire des revendications pour l'égalité.

