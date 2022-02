Madagascar: Affaire TIA SHOP - Pas de plainte contre Gu Feng à la BC Anosy

Suite à la publication d'un avis de recherche à l'endroit du commerçant Chinois Gu Feng, ce dernier s'est rendu à la brigade criminelle (BC) à Anosy, le samedi 19 février dernier.

Accompagné par Me Hoby Andrianiaina et Me Ony Rasolovoahangy, Gu Feng a pris la décision de se présenter à la police pour répondre à cette procédure. C'est à cette occasion qu'il a été informé qu'aucune plainte contre lui n'avait été déposée auprès de ce service. De même, il n'y a pas d'avis de recherche lancé à son encontre ni ordonné par le Parquet.

Compte tenu de ces faits, les avocats de l'intéressé ont profité de l'occasion pour apporter des précisions sur cette affaire. En manifestant leur étonnement, ils ont tenu à préciser qu'en réalité, cette affaire qui porte sur un litige immobilier sis à Analakely concerne principalement deux femmes, à savoir les nommées Miora et Prisca, lesquelles sont en litige. Miora a porté plainte contre Prisca à la police.

D'après ces avocats, le nom de leur protégé n'est même pas mentionné dans cette plainte. Ils se sont alors demandés pourquoi Gu Feng avait fait l'objet d'une chasse à l'homme. Parlant de l'immeuble en litige qui est à l'origine de cette affaire, le terrain où il est bâti appartient, selon sa situation juridique, à une certaine Hanta. Liu Zhou s'est occupé de la construction des maisons à Analakely et à Tsaralalàna qui servent de boutiques.

Le contrat signé entre les deux parties attribue la location de ces immeubles à Liu Zhou et cela pour une durée de 20 ans. Il aurait également été convenu qu'en cas de décès de Liu Zhou, ce serait à sa fille appelée Liu Chiran de continuer cette location. En effet, Liu Zhou perçoit l'argent de la location.

Quelque temps après, la femme nommée Hanta a signé un nouveau contrat avec Miora accordant à cette dernière la location de ces boutiques, et ce, depuis le 7 janvier 2021. Se sentant trahi, Liu Zhou a porté plainte contre ces deux femmes. Lorsqu'elles ont été poursuivies par la justice, Hanta a demandé l'annulation de ce nouveau contrat dont la procédure est actuellement en cours. Ce qui signifierait que le contrat entre Miora et Hanta est illégal.

Procuration

Puisque Liu Zhou est décédé, sa fille reprend actuellement la perception de l'argent de la location. D'après les avocats de Gu Feng, Liu Chiran aurait donné une procuration légale à leur protégé. Détenant ce document, ce dernier est alors le seul à avoir le droit de percevoir le loyer de ces boutiques.

Or, Miora persiste à le réclamer, alors que l'ordonnance d'expulsion qui a été délivrée sur les lieux était au nom de Hanta. Ce qui nous étonne alors, c'est de voir que Miora s'est permise d'entrer dans ces boutiques. En arrivant chez la police, les avocats de Guy Feng ont réitéré que ce dernier ne présente rien d'inquiétant. D'autant plus que la plainte dont dispose la police ne le concerne pas du tout.

Coronavirus. Parlant de la cause du décès de Liu Zhou, les deux avocats de Gu Feng affirment ne pas être convaincus par la thèse du coronavirus. D'après eux, aucun dossier médical relatif au défunt n'existe à l'hôpital où il est décédé. C'est pourquoi, ils disent avoir entamé une procédure interpellant Miora et Prisca sur la cause exacte de la mort de cet homme. Ces deux femmes auraient eu intérêt à la disparition de leur protégé, estiment-ils. En sortant de la BC à Anosy samedi, Gu Feng affirme avoir confiance en la justice du pays.