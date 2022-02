Madagascar: Innovation financière - Liaison de comptes Société Générale et Orange Money

Les transferts directs d'argent entre compte Orange Money et compte bancaire Société Générale sont désormais possibles, selon les deux entités. Opérationnel depuis ce mois de février, le nouveau service a été présenté aux médias, vendredi dernier.

Un progrès dans le secteur financier ! C'est ce que traduisent les nouvelles solutions qui se multiplient, dans l'objectif d'améliorer l'inclusion financière et la qualité des services financiers. La semaine dernière, les représentants de la banque Société Générale Madagasikara et d'Orange Money ont mis en avant une nouvelle solution baptisée " Bank to Wallet ". D'après ses promoteurs, l'objectif est d'accompagner leurs clients de manière concrète dans leur quotidien et de leur offrir des services de proximité.

" Grâce à ce nouveau partenariat avec la Société Générale, Orange Money Madagascar est désormais le seul opérateur à proposer des transferts depuis le mobile avec quatre banques et six institutions de microfinance ", ont indiqué les responsables auprès d'Orange Money. Selon les explications, les clients de la Société Générale Madagasikara détenteurs d'un compte Orange Money peuvent donc transférer à tout moment de l'argent de leur compte bancaire vers leur compte mobile et vice versa, à partir d'un simple téléphone, sans se déplacer. En effet, le service permet aux utilisateurs de dématérialiser leurs flux financiers.

Innovation

Pour les utilisateurs de ce service de liaison de compte bancaire avec le mobile money, l'avantage concerne surtout l'accès à l'argent, où qu'ils se trouvent. A noter que la Société Générale Madagasikara dispose de 64 agences sur tout le territoire malgache. Avec la nouvelle solution, ces utilisateurs peuvent également faire des retraits sur leur compte bancaire depuis les 15.000 points Orange Money implantés dans les différentes régions de la Grande-île. De leur côté, les promoteurs de la solution ont également cité la possibilité de payer rapidement des factures, des fournisseurs, acheter du crédit en transférant de l'argent d'un compte bancaire vers le mobile.

" Le service est une nouvelle façon de vivre la banque, tout en répondant au besoin du marché local : faciliter l'accès aux services de paiement et de transfert d'argent en proposant un parcours digitalisé sans besoin de déplacement ni de manipulation de cash ", ont soutenu les représentants de Société Générale Madagasikara et d'Orange Money, lors de la conférence de presse organisée dans les locaux d'Orange Madagascar à Ankorondrano. Certes, ce partenariat devrait améliorer considérablement la bancarisation à Madagascar, un pays qui a encore un retard à rattraper en termes d'inclusion financière.