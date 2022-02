Afrique: Le Mozambique lance le plus grand projet de restauration de mangroves d'Afrique

Le projet sera mis en œuvre dans les provinces de Sofala et de Zambezia, sensibles à la biodiversité, sur 185 000 hectares de forêts de mangroves. L'objectif est de planter cent millions d'arbres, pour compenser deux cents tonnes de CO2 chaque année.

C'est le plus grand projet de restauration de mangroves d'Afrique, lancé par le Mozambique, en partenariat avec Blue Forest, un spécialiste du reboisement de mangroves basé aux Emirats arabes unis. Il permettra de compenser environ 200 000 tonnes d'émissions de CO2 par an, ce qui équivaut à retirer 50 000 voitures de la circulation. Entre cinquante et cent millions d'arbres seront plantés. Le projet sera financé par les crédits carbone qui seront générés par les activités de reboisement et de conservation au cours des trente ans du partenariat. Les recettes seront partagées entre les parties prenantes locales et nationales.

" Le Mozambique possède plus de 300 000 hectares de mangroves le long de sa côte, ce qui représente l'une des plus grandes étendues de forêt de mangroves en Afrique. Nous sommes ravis de nous associer à Blue Forest et d'introduire une technologie innovante dans la façon dont nous cartographions et restaurons nos forêts de mangroves vitales pour les générations à venir ", a expliqué le secrétaire permanent du ministère mozambicain de la Mer, des Eaux intérieures et de la Pêche, Xavier Munjovo.

Et le président directeur généra de Blue Forest, Vahid Fotuhi, d'ajouter : " Le Mozambique est un pays extrêmement stratégique, en ce qui concerne les forêts de mangroves. Nous sommes ravis de nous associer avec le ministère de la Mer, des Eaux intérieures et de la Pêche et de travailler en coordination avec toutes les institutions nationales et provinciales, ainsi qu'avec les communautés locales de Sofala et de Zambezia sur ce projet phare. Des dizaines de milliers de personnes et une vie marine infinie bénéficieront de ce projet ".