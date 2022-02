Cote d'Ivoire: Adzopé - L'honorable Abel Assi Botchi ouvre une " Maison du député "

Le député de la circonscription d'Adzopé S/P, Assikoi et Anépé S/P, l'honorable Abel Assi Botchi, a mis à la disposition des populations "La Maison du député".

L'inauguration de cette permanence hier, à Adzopé, en présence de l'épouse du Premier ministre, Florence Achi, a été l'occasion pour le préfet de région de La Mé, préfet du département d'Adzopé et des 24 chefs de village réunis au sein de l'Association des chefs des 3 A (Adzopé sous-préfecture, Assikoi et Anépé sous-préfecture) de saluer cette initiative. Et d'y apporter leur caution, avec l'ensemble des cadres de la région sans coloration politique.

De l'avis du préfet Adjou Koua et de celui du porte-parole des 24 chefs de village, c'est la première fois dans la région qu'un député ouvre un siège pour se rapprocher des populations.

L'inauguration de la "Maison du député", il faut l'indiquer, est une promesse de campagne faite à la population par l'honorable Abel Assi Botchi. A travers la mise en place de cette permanence, il s'agit pour l'élu qu'il est d'être à l'écoute de la population, afin de mieux la représenter à l'Assemblée nationale. "En plus des tournées d'explication des lois votées que nous ferons dans les villages, désormais, on se retrouvera également ici, dans cette maison, la Maison du Député, pour des séances d'explication des lois. Désormais, on se retrouvera ici pour évoquer les préoccupations de La Mé, notre région", a-t-il expliqué. La "Maison du député" qui se veut un "cadre spécial" d'échanges permettra de mieux informer les populations et de "les mettre à l'abri des fake news qui pullulent sur les réseaux sociaux", a insisté Abel Assi Botchi.

Pour sa part, le président de la cérémonie, le préfet de région de La Mé, préfet du département d'Adzopé, face au rassemblement des fils et filles de cette région, a appelé tous les élus présents à s'inspirer de l'exemple de Abel Assi Botchi. Et d'ajouter : "Le jour où les Ivoiriens décideront de respecter la loi, on aura réglé 90% de nos problèmes". Aussi a-t-il invité les députés à venir expliquer le contenu des lois qu'ils votent ainsi que la nécessité de les respecter. Il a rappelé que le rôle du député consiste, entre autres à voter la loi et à contrôler l'exécutif. En effet, bien qu'élu dans le cadre d'une circonscription, chaque député représente la Nation tout entière et exerce, à ce titre, un mandat national. Et cela, compte tenu de cette mission de vote de la loi et de contrôle de l'action du gouvernement dévolue à l'Assemblée nationale .