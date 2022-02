Gabon: Lancement officiel des activités préparatoires des 70 ans de l'ENEF

L'Ecole nationale des Eaux et Forêts ( ENEF) du Gabon a organisé sa journée portes ouvertes le vendredi 18 février dernier au Cap Esterias où est situé l'établissement.

Cette première édition de la journée portes ouvertes s'inscrit dans l'optique des activités préparatoires des 70 ans dont le thèmes retenu à cet effet est : "La Géomatique, un outil stratégique au coeur des décisions" .

Plusieurs étudiants , élèves, professionnels et chefs d'entreprises ont répondu à l'appel de la première édition de la Journée portes ouvertes de l'Ecole nationale des Eaux et Forêts ( ENEF).Ils ont pu découvrir les activités socio-éducatives et militaires, tout ceci au travers des différents laboratoires, ateliers et stands d'exposition prévus pour la circonstance. " C'est bien ici. Ayant eu quelques informations sur les opportunités qu'offrent cette école, ça me donne envie d'apprendre ici une fois mon bacon poche" fait savoir une élève de Terminale du Lycée d'Etat.

Trois temps forts ont marqué cette première édition de la journée portes ouvertes. Il s'est agi d'une série de conférences ayant pour thème : "La Géomatique, un outil stratégique au coeur des décisions". La géomatique, nous enseigne t-on, regroupe l'ensemble des outils et méthodes permettant d'acquérir, de représenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques.

De 1953 à ce jour, nous explique Bruno Koumankali, Directeur Général de l'Enef, "l'établissement a sans discontinué, formé des cadres moyens et supérieurs du Gabon et de la sous-région, dans les domaines forêts-bois-environnement, pêche, aquaculture, faune et aires protégées , conservation de la biodiversité , études multiformes d'impact, d'hygiène et sécurité et travail".

Il a rappelé à des fins utiles qu'en 2023, cette école paramilitaire aura 70 ans et de souligne qu'avant même l'indépendance, marquant l'avènement du Gabon à la souveraineté internationale, l'Enef était déjà un outil stratégique aux yeux des autorités de l'époque et même des populations.

Le Directeur général de l'Ecole des Eaux et Forêts du Gabon, Bruno Koumankali a dans son discours de circonstance, lancé un appel à l'unité afin que l'événement des 70 ans soit inoubliable et contribue à plus de pragmatisme dans le développement des activités de cet établissement qui continue de former les cadres de la sous-region Afrique centrale.