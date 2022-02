Cote d'Ivoire: Lutte contre la malnutrition - La jeunesse ivoirienne met en place un réseau

Les 5 et 6 février 2022, à Addis-Abeba, la Conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement, réunie en sa 35e Session ordinaire a consacré la nutrition comme thème de l'année 2022 de l'Union Africaine. Conscient qu'elle a un rôle important à jouer dans cette thématique qui touche toutes les populations, la jeunesse ivoirienne issue de plusieurs organisations s'est réunie deux jours durant dans un atelier, les 18 et 19 février à l'hôtel Rose Blanche de Cocody. À cet atelier qui visait, la mise en place du réseau des jeunes leaders pour la nutrition, il a été question de mettre en place une feuille de route. De manière concrète, cette plateforme de jeunes devra réfléchir sur les problématiques liées à la nutrition.

Aussi, ce réseau, qui sera officiellement lancé en avril prochain après une assemblée générale, devra en termes d'activité sensibiliser la jeunesse puis la population. " La sensibilisation portera sur la nécessité des jeunes à prendre soin de leur alimentation ensuite ou trouver les rudiments nécessaires et enfin aller vers les populations. ", a revélé Ange Yotio, membre de la Jeune chambre nationale de Côte d'Ivoire (Jci), par ailleurs, porte-parole de la jeunesse, présente à cette rencontre. Poursuivant, il a annoncé que les membres de ce réseau iront vers les zones dont l'indice nutritionnel est négatif pour définir avec les autorités locales les activités à mener afin de relever ensemble le défi.

Présent à cette activité, Jean Pierre Kouamé directeur pays adjoint pour Action contre la faim a indiqué que sa structure accompagnera ce réseau qui vient de voir le jour. L'accompagnement consistera à des sessions de formations, les renforcements des capacités de ces jeunes. Notamment dans l'élaboration des plans, la définition des stratégies d'intervention, la connaissance de la thématique, renforcer les capacités à la mobilisation des ressources auprès d'autres partenaires aux défis de gestion et de recevabilité par rapport au financement acquis. " Nous mettrons les ressources pour la mise en œuvre des actions. ", a soutenu le représentant de l'Acf à cette occasion.

Pour Dr N'Goran Patricia, Coordonnateur de la plateforme technique du conseil national pour la nutrition, l'alimentation, et le développement de la petite enfance, également point focal, c'est une fierté de voir des jeunes se pencher sur la question de la nutrition et porter le plaidoyer et la sensibilisation auprès des communautés. " Nous sommes rassurés de ce mouvement que nous venons de voir et de cette feuille de route qui a été élaborée pour la mise en place réelle de ce réseau pour la nutrition ", a-t-elle dit.