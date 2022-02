Congo-Kinshasa: Plusieurs accords bilatéraux signés entre le pays et la Turquie

"Ce jour est historique par son importance dans les relations entre la République Démocratique du Congo et la République de Turquie ; parce que le memoranda et accords de coopération et d'entente ont été signés ", a déclaré le Chef de l'Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Il l'a faite à l'issue de la cérémonie de signature de divers accords de coopération et d'entente que les parties congolaise et turque venaient de conclure, devant lui et son homologue Recep Tayyip Erdogan arrivé hier à Kinshasa pour ce faire.

La signature de ces accords se veut, en effet, un parachèvement des trois rencontres que les deux Chefs d'Etat ont eues en l'espace de six mois. C'est donc la concrétisation de la volonté exprimée par les dirigeants de deux pays lors de leurs rencontres antérieures, celle de raffermir les relations et développer par-là plusieurs choses entre la RDC et la Turquie.

On rappelle en passant que le Président congolais, Félix Tshiselekedi avait visité l'année dernière la Turquie à l'invitation de son homologue Recep Tayyip Ergodan. Il avait participé au sommet Turquie-Afrique ; puis effectué la visite d'Etat qui l'avait conduit notamment dans la capitale politique et celle économique de la Turquie, en l'occurrence Ankara et Istanbul.

Hier, c'était donc le retour de l'ascenseur pour le Président turc qui, à son tour, a foulé le sol congolais par la capitale Kinshasa afin de concrétiser ce qu'ils avaient déjà discuté entre eux lors des rencontres précédentes.

L'étape de Kinshasa vient ainsi de sceller cette coopération que toutes les parties veulent solide, par la signature de plusieurs accords entre la République Démocratique du Congo et la République de Turquie. Lesdits accords touchent divers domaines de la vie dont la sécurité, les infrastructures, la santé, les transports, etc.

En ce qui concerne la sécurité, la RDC sollicite le soutien de la Turquie en vue d'accompagner les forces congolaises de défense et de sécurité qui sont actuellement engagées dans le combat pour en finir avec les exactions des terroristes et des groupes armées qui écument dans la partie Est du territoire national.

Il importe de signaler que le Président turc est arrivé, hier dimanche 20 février, par l'aéroport international de Ndjili sous le coup de 16 heures pour une visite d'Etat de deux jours. Il a été accueilli à sa descente d'action par le Premier ministre, Jean Michel Sama Lukonde. A part quelques membres du gouvernement qui l'accompagnent pour raison de la cause, on compte également de nombreux hommes d'affaires et journalistes dans la délégation turque qui accompagnent le président Reccep Tayyip Erdogan.