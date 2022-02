Burkina Faso: Projet Mil - Les experts chinois font le bilan de la phase I

Le projet d'assistance technique pour la démonstration de culture de mil au Burkina Faso, connu sous le nom projet Mil et piloté par la Chine, est à la fin de sa phase I. Les experts chinois ont fait le bilan des différentes initiatives mises en œuvre dans le cadre dudit projet pendant trois ans, le vendredi 18 février 2022, à Ouagadougou.

Démarré le 15 avril 2019, le projet Mil est au terme de sa phase I. Mis en place par la Chine avec, entre autres, pour objectif d'aider le Burkina Faso à disposer d'un système d'approvisionne-ment durable de variétés de semences améliorées de mil, il a produit des résultats satisfaisants, selon le bilan fait par les experts chinois.

Au cours d'une rencontre avec des hommes de médias, le vendredi 18 février 2022, à Ouagadougou, le chef de l'équipe, Xu Guo Xin et sa collègue Wang Jing ont présenté les actions menées durant les trois dernières années. Sur la base de sélection des semences de 65 ha implantés dans la commune de Loumbila, à quelques Km au nord-est de Ouagadougou, un système d'approvisionnement durable et de vulgarisation de semences améliorées de mil a été rendu opérationnel, précise le document du bilan.

Les experts ont produit de nombreux rapports sur la sélection, la culture et la protection des plantes. " L'équipe du projet Mil a réalisé la démonstration et la promotion de la technologie sur la sélection et la culture des variétés améliorées de mil. Le projet a introduit la variété de mil SUPERSOSAT et a sélectionné quatre variétés de mil chinois pour les adapter au Burkina ", a indiqué le chef de l'équipe d'experts, Xu Guo Xin.

A l'entendre, le rendement de SUPERSOSAT a atteint 2,98 tonnes par hectare en 2021, c'est-à-dire trois fois plus que le rendement moyen du mil perlé au Burkina. " Le mil chinois sélectionné a un rendement maximum de 4,82 tonnes par hectare et présente d'excellentes performances en matière de résistance aux maladies, au stress et est très apprécié par les producteurs burkinabè ", a-t-il détaillé.

10 sites de démonstration ont été construits à travers le pays et 20 campagnes de démonstration de culture sur une superficie de plus de 500 ha avec un rendement moyen de 2,23 tonnes à l'hectare ont été réalisées. Pour le chef d'équipe des experts, les trois années consécutives de démonstra-tion et de promotion de la culture de mil ont permis d'améliorer considérable-ment la produc-tion céréalière.

" Rien qu'en 2020, cela a aidé à augmenter la production céréalière de 200 000 tonnes, accroissant ainsi la production et les revenus de dizaines de milliers de producteurs. Selon les statistiques de la partie burkinabè, les agriculteurs autour des sites de production en saison humide utilisent les semences produites par les sites de démonstration en 2021, et la superficie de culfture cumulée dépassera 2 000 ha, et il est prévu de produire plus de 4 000 tonnes de semences améliorées qui augmente-ront la production de mil de 400 000 tonnes pendant la campagne 2022 ", a souligné Xu Guo Xin.

Vulgarisation de technologies agricoles

Dans le volet formation, le projet Mil a également mis son savoir-faire en matière de technologies agricoles. " Nous avons organisé 85 séances de formation diverses pour les agents, les techniciens, les pilotes des producteurs et les agriculteurs. (... ). Ce qui améliore grandement la capacité sur la pratique de culture des participants et jette une base de vulgarisation globale de la technologie avancée de la culture du mil au Burkina Faso ", a déclaré Wang Jing de l'équipe des experts.

Le projet Mil a rénové aussi des installations de la base semencière, restauré le système d'irrigation et financé la construction d'une usine de transformation à plus de 180 millions F CFA. L'usine de transformation du mil, a confié Wang Jing, est le premier au Burkina à mettre sur le marché des produits à base de mil. Une initiative pionnière, à l'entendre, qui participe à la promotion des industries de transformation des produits locaux.

Dans le cadre du projet, un centre de recherche sur le mil Burkina Faso/ République populaire de Chine (CRM-BF/FPC) a été mis en place à Loumbila. " Ce centre peut réaliser la détection de tous les indicateurs de qualité pertinents tels que la clarté des graines, l'humidité, le poids, le taux de germination, la viabilité, la santé, la pureté et l'authenticité et peut améliorer efficacement la capacité de détection des graines de mil du Burkina et d'autres semences de culture.

Le centre a offert une bonne plate-forme à la Chine et au Burkina pour mener conjointement des recherches sur le mil et a formé des techniciens capables d'opérer les pratiques et de comprendre la théorie ", s'est réjoui le chef d'équipe Xu Guo Xin.