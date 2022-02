Congo-Brazzaville: Des partis d'opposition déclinent l'invitation à la concertation avant les législatives

Au Congo-Brazzaville, les élections législatives et locales sont prévues dans cinq mois, en juillet 2022. En vue de les organiser dans un climat apaisé selon les autorités, quelques formations politiques d'opposition ont été invitées par le ministère de l'Administration du territoire à participer à une concertation du 3 au 6 mars prochain à Owando dans le nord du pays. Une invitation rejetée par les intéressés.

C'est l'Alliance pour la république et la démocratie (ARD) qui est montée au créneau ce week-end. Pour son leader Mathias Dzon, ancien ministre des Finances, cette concertation a pour objectif de " camoufler l'idée d'une succession dynastique au pouvoir qui passe par le renforcement de la majorité au parlement ".

Il décline l'invitation, affirmant que les jeux sont faits d'avance. " A Owando, nous irons faire quoi ? Les listes électorales ont déjà entièrement été bouclées par le ministre de l'administration du territoire avec la direction générale des affaires électorales ; puis la contribution des partis de la majorité. Le découpage électoral est bouclé, il n'y a plus rien à faire. Même les candidats qui seront élus (à telle ou telle autre circonscription) ont déjà été choisis. Vous nous demandez d'aller à Owando pour quoi faire. Des grands politiques et intellectuels comme nous. Donc, nous allons nous asseoir pour dire que nous avons déjà approuvé. Vous croyez que c'est sérieux ".

Le Congrès africain pour le progrès (CAP) de Jean Itadi, un autre ancien ministre, ne fera pas non plus le déplacement d'Owando, exigeant plutôt un dialogue inclusif en lieu et place d'une simple concertation. Les raisons des non partants sont non fondées et quelque peu fantaisistes parce que le dialogue est permanent dans le pays, a réagi une source proche du pouvoir.