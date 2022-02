Afrique: Le président allemand Steinmeier en déplacement officiel au Sénégal

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier, réélu il y a une semaine pour un second mandat, effectue un voyage officiel à partir de dimanche soir et jusqu'à mercredi au Sénégal. Le chef de l'Etat est accompagnée d'une délégation de responsables économiques et culturels pour cette visite consacrée au-delà du pays d'accueil à la région.

C'est la deuxième fois qu'un président allemand se rend au Sénégal et il s'agit du premier déplacement à l'étranger de Frank-Walter Steinmeier depuis sa réélection il y a une semaine. Le chef de l'Etat a un programme très chargé pour ces trois journées.

Il rencontrera le président Macky Sall et le président de l'Assemblée nationale ce lundi. La situation au Sénégal mais aussi dans la région figureront au programme des discussions. Une rencontre avec des personnalités de la société civile est également prévue.

Mardi Frank-Walter Steinmeier rencontrera des experts du Sahel et plus particulièrement du Mali. Après le départ annoncé des troupes françaises, la présence de la Bundeswehr se pose. A Bargny, le président allemand rencontrera des soldats allemands sur place spécialisés dans la défense contre les explosifs et munitions.

Cette visite a aussi une dimension économique avec une délégation allemande qui rencontrera des responsables sénégalais. Lors d'une visite à l'institut Pasteur de Dakar mardi, il sera question du futur site de production de vaccins avec l'entreprise allemand BioNTech. Frank-Walter Steinmeier posera lundi la première pierre du nouvel institut Goethe de Dakar construit avec des matériaux africains par l'architecte burkinabè Francis Kéré qui vit en Allemagne.