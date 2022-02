Egypte: Annonce prochaine de la Stratégie nationale pour les changements climatiques 2050

Le Premier ministre Moustafa Madbouly a affirmé l'annonce prochaine des détails de la Stratégie nationale des changements climatiques 2050, étant la pierre angulaire des préparatifs de la Conférence sur les changements climatiques, dite COP 27, prévue en novembre prochain à Charm el-Cheikh.

Le chef du gouvernement, a passé en revue la version finale de ladite stratégie, les résultats issus des réunions tenues la semaine dernière avec les ministres concernés par ce dossier, soulignant qu'il suivait de près et constamment les préparatifs en cours en vue de développer la ville de Charm Al-Cheikh et de la rendre "écologique" et adéquate à l'accueil de cet événement de taille.

Et d'ajouter que les réunions tenues par l'Egypte en marge du Sommet UE/UA à Bruxelles avaient manifestement traduit le grand intérêt des Etats et organisations internationales accordé à la COP27 et au soutien de la présidence de l'Egypte de cette prochaine conférence.