Madagascar: Compagnie minière - Kraoma attend le Premier ministre

Les employés de la société d'état Kraomita Malagasy (Kraoma) demandent de la considération de la part du ministre des Mines par intérim, Christian Ntsay. Depuis ces six derniers mois où le PM a pris la direction du ministère des Mines, les employés de la Kraoma n'ont été reçus qu'une seule fois par le ministre. Cette seule et unique rencontre a permis aux employés d'exposer leur proposition de solutions techniques et un plan de redressement de la compagnie minière.

Les employés ont été sollicités de ne plus entrer en grève après cette rencontre car le ministère allait prendre des décisions allant jusqu'au remplacement du DG actuel. Le bureau de la Kraoma à Ampefiloha ferme ses portes et le local de l'usine de Brieville es t scellé. Les employés n'ont pas reçu de salaire depuis le mois de juin 2020.

" Nous sommes plus que fatigués de toutes ces promesses. Qui peut voir de près notre situation ? " ont-ils répondu par rapport à leur manifestation de vendredi dernier à Brieville. "Nous apprenons que des engins sont utilisés au périmètre de Kraoma à Betsiaka Ambilobe, plus exactement dans les villages de Mantaliamaro et d'Ambilokely. Qui tire profit de ces exploitations à Ambilobe, alors que les quelque quatre cents employés agonisent ", ajoutent encore des sources auprès des employés.