Congo-Kinshasa: Bandundu - 144 agents du SECOPE désactivés du fichier de paie réclament leur réactivation

Désactivés du listing de paie depuis le mois de juillet 2021, cent-quarante-quatre agents du service de contrôle et de paie des enseignants (SECOPE) de la province éducationnelle 2 basée à Kikwit, réclament leur réactivation.

Dans un entretien dimanche 20 février avec Radio Okapi, Guy Ngiama Kitoko de l'antenne du SECOPE Kikwit 3, fait savoir que ces cent-quarante-quatre agents, ignorent les raisons de leur coupure.

" Nous sommes désactivés depuis juillet 2021 à nos jours. On n'a pas été réactivé. Nous souffrons, nous sommes des pères des familles. Pour toute la ville de Kikwit, nous sommes cent-quarante-quatre, agents de SECOPE, désactivés. Personne n'est rentré dans ses droits. On avait tous des salaires et des numéros matricules, depuis ce temps-là personne ne touche, on ne connait même pas la raison, on ne connaît pas la cause. Seulement comme ça brusquement de juillet à nos jours nous sommes coupés. On était sur le listing mais depuis ce temps-là nous ne sommes plus repris sur le listing ", a déploré, Guy Ngiama Kitoko.

Ainsi, il réclame qu'ils soient tous rétablis dans leurs droits et en appel au gouvernement :

" Nous nous adressons au gouvernement national, au ministre de l'EPST, des finances et de budget, ainsi qu'au directeur national et provincial du SECOPE qu'on nous réactive, qu'on nous remette dans nos droits, qu'on nous réactive. Nous sommes des agents de l'état, des responsables tout fait mais depuis ce temps-là le gouvernement ne fait rien pour notre situation ".