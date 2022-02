Algérie: Accompagnement financier et technique des lauréats

Annaba — Les cinq (5) premiers lauréats du concours national "Green Challenge" de la meilleure idée innovante liée à l'environnement, dont les résultats ont été annoncés dimanche à Annaba, "bénéficieront d'un accompagnement financier et technique pour concrétiser leurs projets", a-t-on appris au cours de la cérémonie de clôture de ce concours scientifique aux dimensions environnementales et économiques.

Cet accompagnement financier et technique aux porteurs de projets innovants sera assuré par l'Agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche et de développement technologique (ANVREDET) et le Centre de recherche en environnement (CRE) d'Annaba, organisateurs de ce concours, en coopération avec la Direction générale de la recherche et du développement technologique (DGRSDT) du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ont expliqué les organisateurs.

Ces deux projets s'intéressent à la lutte contre la pollution de l'air grâce à l'utilisation des technologies modernes.

Aussi, le projet innovant de valorisation des plumes de volailles et leur exploitation en pisciculture, présenté par l'étudiant Nazim Taher Mamcha de l'université Badji Mokhtar d'Annaba a été primé.

Dans une déclaration à l'APS, en marge de la cérémonie de clôture de ce concours, le président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, le professeur Kamel Sanhadji a déclaré que "la recherche dans des domaines liés à l'environnement porte des dimensions stratégiques pour l'avenir des nations et des peuples", relevant que les peuples développés placent aujourd'hui les préoccupations liées à la sécurité alimentaire et à l'environnement en tête.

Il a, dans ce sens, ajouté que le développement des résultats de la recherche dans le domaine de la protection de l'environnement et de la lutte contre la pollution et l'encouragement des jeunes des universités, des centres de recherche et des écoles supérieures qui maîtrisent les technologies modernes à les exploiter pour développer des projets de recherche dans l'environnement fourniraient des données scientifiques qui serviraient à l'élaboration de programmes et des plans anticipatifs qui pourraient prévenir les effets des problèmes environnementaux sur la santé.

Ce concours a été organisé par l'Agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche et de développement technologique (ANVREDET) et le Centre de recherche en environnement (CRE) d'Annaba, en coordination avec la Direction générale de la recherche et du développement technologique (DGRSDT) du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La cérémonie d'annonce des lauréats de ce concours de deux jours, s'est déroulée en présence du wali d'Annaba, Djamel Eddine Brimi, de responsables d'organismes scientifiques et de représentants d'opérateurs économiques de la wilaya.