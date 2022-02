Afrique: La Journée du Nil 2022 réunira plus de 1.500 représentants en Tanzanie

Dar es Salaam — Plus de 1.500 représentants venus de divers pays africains devraient assister mardi aux commémorations de la 16e Journée du Nil 2022 à Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie, a déclaré dimanche un responsable.

La Journée du Nil est un événement annuel organisé pour commémorer la création de l'Initiative du bassin du Nil (IBN), un projet sans précédent lancé le 22 février 1999. Elle rassemble les ministres en charge des ressources en eau de tous les pays du bassin du Nil.

La Journée du Nil offre également aux habitants de la région l'occasion de se réunir pour célébrer les avantages de la coopération relative au Nil, et d'échanger des expériences, des points de vue et des idées sur des questions d'actualité liées à la gestion et au développement coopératifs de l'eau et des ressources connexes dans le bassin du Nil.

Anthony Sanga, secrétaire permanent du ministère de l'Eau, a déclaré lors d'une conférence de presse que la Journée du Nil serait l'occasion de passer en revue les meilleures façons de gérer et de développer les eaux partagées et les ressources connexes du Nil afin qu'elles profitent à tout le monde.

Il a indiqué que ces commémorations seraient également une opportunité pour les participants d'apprécier les cultures riches et variées qui se côtoient dans le bassin du Nil.

Le thème de la Journée du Nil 2022 sera "Le Nil : notre héritage pour la paix et la prospérité", a fait remarquer M. Sanga.

Il a déclaré que l'événement réunirait les ministres en charge des affaires hydriques des pays du bassin du Nil, ainsi que des représentants des ambassades des Etats membres en Tanzanie, et des responsables des ministères liés à la gestion et au développement des ressources en eau, comme ceux de l'Eau, de l'Environnement, de l'Energie, de l'Agriculture, des Affaires étrangères et des Finances.

Les Etats membres de l'IBN sont le Burundi, la République démocratique du Congo, l'Egypte, l'Ethiopie, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda. L'Érythrée y participe en tant qu'observateur.