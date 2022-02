Afrique de l'Ouest: m'bahiakro - Un bâtiment de 4 classes à l'epp ahoussi-lossankro annoncé

Un bâtiment de 4 classes annoncé à l'Epp Ahoussi-Lossankro dans le département de M'Bahiakro

Bientôt, un bâtiment de quatre salles de classe pour l'école primaire publique de Ahoussi-Lossankro en lieu et place des paillotes. L'annonce a été faite le mardi 15 février 2022 dans ce village du département de M'Bahiakro par Gaetan B. Tagba, chargé de Projets Ossara e.V., à l'occasion de la cérémonie officielle de la pose de première pierre de cet édifice scolaire.

Une action qui annonce donc la fin de l'apprentissage sous paillotes avec tous les risques encourus pour les 123 écoliers de ce village. Selon Gaetan Tagba, cette action vise à contribuer à la promotion de l'excellence, à la formation et à l'éducation. Au cours de la cérémonie, Gaetan Tagba a également fait savoir qu'au futur bâtiment sera ajouté un bureau entièrement équipé en mobiliers, un magasin, des sanitaires modernes et une pompe à motricité humaine. Le chargé de Projets Ossara e.V, a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet dont la vision est de contribuer à la promotion de l'école pour tous et de l'excellence.

Les parents exhortés à scolariser leurs progénitures

Remerciant le donateur pour ce bâtiment qui va contribuer à combler le déficit de salles à M'Bahikro, Souleymane Kouaté, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire à M'Bahikro a exhorté les parents à scolariser leurs progénitures afin que le geste des donateurs ne soit pas vain.

Pour sa part, la représentante du préfet de région de l'Iffou a, à son tour, invité les différentes couches de la population d'Ahoussi-Lossankro à cette cérémonie de pose de première pierre, de faire de l'école la priorité de leur priorité. Avant de demander d'envoyer tous leurs enfants à l'école surtout les petites filles pour leur assurer un avenir radieux.

Tout en exhortant les cadres du département à suivre l'exemple de l'ONG Ossara e.V. Créée en 2017 et basée en Allemagne, l'ONG Ossara e.V, œuvre pour la promotion de l'éducation, la formation, la santé, la diversité culturelle, la cohésion sociale et le développement durable. Cette organisation non-gouvernementale est présente dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest notamment au Togo, Bénin, Burkina Faso et Côte d'Ivoire.