Congo-Kinshasa: 20 ans de Radio Okapi - Une histoire liée à celle du processus de paix

Radio Okapi fête le 20eme anniversaire de son existence le 25 février 2022. Plusieurs acteurs socio-économiques et politiques du Nord-Kivu reconnaissent le rôle de la Radio Okapi qualifié de "révolutionnaire", dans l'espace médiatique congolais d'alors, ainsi que de son important rôle et son impact dans les grands moments de la vie de la RDC.

Interrogé par le reporter de Radio Okapi, Pépé Mikwa, acteur socio-économique à Goma, a témoigné que, l'histoire de Radio Okapi et celle du processus de paix en RDC sont intimement liées et il s'en souvient comme si c'était hier.

" A partir de Radio Okapi en 2002, on a commencé à suivre le processus de paix de Sun- City (Afrique du Sud). Et, cela nous a permis déjà, comme acteurs de la société civile et comme population, à imposer nos desiderata à ceux qui étaient à la table de négociations. C'est-à-dire, chaque fois que Radio Okapi nous donnait la parole [parce que captée dans les trois parties du pays du fait de la rébellion, Ndlr], on disait à ces gens-là [aux délégués au Dialogue inter-Congolais de Sun City, Ndlr], ne revenez pas ici sans avoir signé un accord. C'était comme une pression pour que la paix revienne vite ", raconte-t-il.

Mamie Kayumba Assumani, une actrice de la scène politique du Nord-kivu, mais étudiante en février 2002, se souvient que, l'avènement de Radio Okapi était alors, pour elle et ses camarades étudiants à Bukavu, une nouvelle façon d'informer en RDC.

" On parlait trop bien français, on présentait trop bien les choses. On passait vraiment du temps, en tant qu'étudiante [alors à l'Université Catholique de Bukavu, UCB], à suivre la radio Okapi. Parce que, pour nous, c'était vraiment une nouveauté au pays ", se rappelle t-elle.

Dans un environnement médiatique d'alors, où la propagande politique était la règle, le nouveau narratif apporté par Radio Okapi a révolutionné le monde médiatique en RDC, reconnait, pour sa part, David Kalenda, directeur de la radio Pole Fm de Goma.