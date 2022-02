Algérie: Banque extérieure d'Algérie - Lancement des prestations de la finance islamique à Oran

Oran — La Banque extérieure d'Algérie (BEA) a lancé dimanche les prestations de la finance islamique sous la supervision du Directeur général de cet établissement bancaire.

Le Directeur général de la BEA, Lazhar Latrache, a inauguré l'agence 115 "Ahmed Zabana" de cette banque sise au centre-ville d'Oran et ouvert un guichet de la finance islamique, en plus de deux guichets similaires au niveau des agences situées à la rue "Mohamed Khemisti" et à haï Ghoualem (ex-Medioni) au chef-lieu de wilaya.

Dans une déclaration à la presse, M. Latrache a indiqué que cette opération entre dans le cadre de l'extension du réseau de la finance islamique, notant qu'à ce jour ces prestations sont disponibles à travers 15 agences de la BEA au niveau national. Il a annoncé le lancement, dans les prochains jours, des prestations similaires de la finance islamique à travers les différentes agences de la BEA dans les wilayas de Sidi Bel-Abbes, Aïn Temouchent et Tlemcen et leur généralisation, ultérieurement, à l'ensemble des wilayas du pays.

La BEA a obtenu 100 millions de dinars de prestations de la finance islamique depuis son lancement, fin décembre dernier, a précisé Lazhar Latrache, signalant "une forte demande et un grand engouement pour ces produits, notamment de la part des jeunes, des professionnels et d'entreprises".

Le DG de la BEA a indiqué, en outre, que ses services commercialisent sept produits bancaires islamiques, dont six sont destinés aux particuliers et un aux entreprises.

Il s'agit du "compte courant islamique", "compte d'épargne islamique", "compte de dépôt d'investissement non restreint à terme", "compte de dépôt islamique pour les particuliers", "Mourabaha immobilière", "Mourabaha automobile" et "Mourabaha consommation".

Dans ce contexte, il a affirmé que dans les prochains mois, d'autres produits, en cours de préparation, seront lancés.

De son côté, la directrice centrale chargée de la commercialisation et de la communication à la BEA, Djamila Aknitel, a indiqué qu'il y a "une instance légale islamique interne qui contrôle, avant et après, la conformité des produits à la chariâa islamique, avant de les soumettre au Haut conseil islamique, soulignant que le contrôle de toutes les opérations et produits de la finance islamique est "permanent et continu".