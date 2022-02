Algérie: Iran-Algérie - La coopération bilatérale au centre d'une rencontre à l'APN

Alger — L'état des relations algéro-iraniennes et les perspectives de leur développement a été au centre d'une rencontre tenue, dimanche à Alger, entre le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Hani, et des responsables du ministère iranien des Affaires étrangères, a indiqué l'Assemblée dans un communiqué.

A ce propos, les responsables au ministère iranien des AE, respectivement, MM. Haciniane Mir et Ali Gamchi, respectivement Directeur général (DG) de la Direction du Moyen Orient et directeur du département Afrique du nord, "ont exprimé la volonté de leur pays de renforcer les relations parlementaires excellentes, notamment après l'installation du groupe d'amitié", affirmant l'attachement de l'Iran à "promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines commercial et économique".

Les responsables ont également mis en avant "l'importance de la coordination bilatérale" lors des divers fora internationaux "en faveur de la cause palestinienne", ainsi que "le soutien" de l'Iran à l'organisation d'un référendum garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, se félicitant du "succès de la diplomatie algérienne dans la suspension du statut d'observateur de l'entité sioniste à l'UA".

Le président de la Commission a passé en revue, par ailleurs, les positions immuables de l'Algérie en faveur des causes justes, à la tête desquelles les questions palestinienne et sahraouie, rappelant l'attachement de notre pays au principe de non ingérence dans les affaires internes des Etats, a conclu le communiqué.