Afrique: 45 exposants présentent des solutions intelligentes au salon des constructions modernes

Constantine — Le deuxième Salon national des constructions modernes et des nouvelles technologies "BUILTEC 2022" s'est ouvert dimanche à Constantine avec la participation de 45 exposants représentant plusieurs secteurs d'activités en rapport avec l'habitat et les nouvelles technologies .

Inauguré par le chef de l'exécutif local, Messaoud Djari, et devant se poursuivre jusqu'au 23 février courant, la Salon a vu la participation de 45 exposants venus des quatre coins du pays qui ont présenté des solutions modernes intelligentes dans les domaines de la construction, l'aménagement et l'équipement.

Parmi les exposants figurent également des fournisseurs de service en rapport avec le secteur de l'habitat comme les promoteurs immobiliers, les laboratoires d'essais et de contrôle, les bureaux d'étude et autres représentants de banques et d'assurance, ainsi que des entreprises versées dans le domaine du numérique, de l'informatique et des Tic (technologies de l'information et de la communication).

Pour le même responsable, BUILTEC 2022 devra constituer une plateforme de rencontres et d'échange d'expériences et de connaissances entre les professionnels du secteur en vue de la conclusion de partenariats ou autres contrats commerciaux au service du développement urbanistique et sociétal ", a-t-il dit.

L'urbanisme intelligent ne constitue plus un "luxe" selon la même source qui a indiqué que l'Algérie doit absolument s'inscrire dans cette vision et investir dans les compétences existantes pour faire ancrer ce réflexe dans les gestes de construction, d'aménagement et d'équipement.

Des solutions intelligentes utilisées dans le domaine des matériaux de construction ont été aussi présentées dans le cadre de cette manifestation comme l'acier galvanisé offrant une haute résistance à l'abrasion et à l'érosion en milieu humide.

Cette technique la " galvanisation" est un procédé de fabrication dans lequel un revêtement de zinc est appliqué sur l'acier ou le fer pour offrir une protection et empêcher la rouille, a-t-on expliqué au cours de cette manifestation qui verra l'organisation de débats et de rencontres entre professionnels.