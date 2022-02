Algérie: Les douanes ont saisi 1,4 million de comprimés psychotropes en 2021

Alger — Les services des douanes ont procédé, en 2021, à la saisie de plus de 1,4 millions de comprimés psychotropes, a révélé dimanche à Alger le directeur de la législation, de la réglementation et des systèmes douaniers à la Direction générale des douanes, Adel Habsa.

Dans un entretien accordé à la Chaîne 1 de la radio algérienne, M. Habsa a fait savoir que les agents des douanes ont effectué, en 2021, plus de 1.200 opérations en coordination avec les services de sécurité, en vue de mettre un terme aux opérations de contrebande aux frontières.

Outre la saisie de 1,4 millions de comprimés psychotropes, les services des douanes ont également procédé à la saisie de 500.000 euros et d'un nombre considérable de voitures.

Concernant le nouveau système informatique des douanes, M. Habsa a affirmé l'entame effective de la mise en place de ce système qui rend les procédures douanières "plus transparentes et plus rapides".

Le projet existant se trouve actuellement à sa 2e étape, après que la création de la banque des renseignements a été finalisée.

Dans le cadre de cette étape, le système informatique est en passé d'être généralisé à tous les services douaniers au niveau national, et ce, de concert avec l'entreprise Algérie Télécom qui supervise les opérations de raccordement par fibres optiques et satellites.

Répondant à une question sur le rôle des douanes dans la mise en œuvre des décisions du président de la République, relatives au gel des impôts et des taxes sur le e-commerce, les téléphones portables individuels et les moyens informatiques destinés à l'usage individuel et aux start-up, M. Habsa dira que "ces ordres sont appliqués sur le terrain, mais sans négliger la partie relative au contrôle".