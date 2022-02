Algérie: Visite du Président Tebboune au Qatar - Plusieurs accords de coopération signés

Doha — L'Algérie et le Qatar ont signé dimanche à Doha plusieurs mémorandums d'entente et accords de coopération dans le cadre de la visite d'Etat qu'effectue le président de la République, Abdelmadjid Tebboune au Qatar à l'invitation de l'Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.

La cérémonie de signature des accords s'est déroulée au Palais princier Qatari, sous la supervision du Président Tebboune et l'Emir de l'Etat du Qatar.

Le premier accord portant sur l'établissement de concertations politiques et la coordination entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, a été signé par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et le cheikh Mohammed ben Abderrahmane Al- Thani, vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères du Qatar.

Le deuxième accord qui a trait à la coopération juridique et judiciaire en matière pénale entre les deux gouvernements, a été signé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux Abderrachid Tabi, et le procureur général du Qatar, bin Saad Al Nuaimi.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou et la ministre qatarie du Développement social et de la Famille, Mariam Bint Al-Misnad ont procédé à la signature d'un accord dans le domaine du développement social et de la famille.

Dans le domaine de l'enseignement, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, et la ministre de l'Education et de l'Enseignement supérieur du Qatar, Buthaina Bint Ali Al Jabr Al-Nuaimi, ont procédé à la signature du deuxième programme exécutif en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et technologique en vertu de l'accord de coopération dans les domaines éducatif et scientifique entre les Gouvernements des deux pays pour les années scolaires (2022-2025).

Pour rappel, le Président Tebboune s'est entretenu avec Son Altesse l'Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, Emir de l'Etat du Qatar, au cabinet princier.

Le président de la République et la délégation qui l'accompagne ont été accueillis, au cabinet princier, par l'émir de l'Etat du Qatar. Les deux dirigeants ont écouté les hymnes nationaux des deux pays et passé en revue une formation de la garde princière du Qatar, qui leur a rendu les honneurs.

Des entretiens bilatéraux élargis aux ministres et responsables des deux pays ont eu lieu avant que le président de la République et l'émir du Qatar s'entretiennent en tête à tête.

A l'issue de ces entretiens, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani a offert un déjeuner en l'honneur du Président Tebboune et de la délégation qui l'accompagne.

Il convient de rappeler que le Président Tebboune est accompagné d'une délégation ministérielle composée des ministres des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, de la Justice, Garde des sceaux, de l'Energie et des mines, de l'Agriculture et du développement rural, de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.