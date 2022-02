Congo-Kinshasa: Attention !

Ce fut une grande nouvelle ! Une nouvelle qui était très attendue pour ceux qui en avaient marre du couvre-feu instauré depuis le mois de décembre 2020.

L'annonce de la levée de cette mesure de restriction la semaine dernière, pour lutter contre la propagation du coronavirus, ne doit pas faire croire aux congolais de la fin de cette satanée pandémie à Covid-19 qui, du reste, a ôté la vie à des millions de personnes à travers le monde. Attention, l'on doit apprendre de nos erreurs. Il sera préjudiciable de baisser la garde, de bafouer tous les gestes barrières tant que cette maladie va perdurer.

Le couvre-feu décrété depuis décembre 2020, pour des raisons sanitaires en République Démocratique du Congo, avait donné lieu à des excès de zèle qui ont même causé mort d'hommes dans certaines parties de la capitale par des policiers qui voulaient faire respecter le port correcte du masque ou faire appliquer les mesures de restriction.

Outre le souci sanitaire, le couvre-feu était aussi décrété pour des raisons de sécurité dans l'Est du pays, dans deux provinces sous état de siège. L'Ituri et le Nord-Kivu restent sous la logique de cette mesure. Aussi, la mesure de lever le couvre-feu est accompagnée d'une suppression du test PCR pour les personnes vaccinées, qui veulent se rendre à l'étranger, contrairement à la coutume qui s'était déjà installée. Désormais, les voyageurs pour l'extérieur du pays, ne sont plus obligés de payer 15 à 45 dollars US pour les frais de test Covid.

Les kinois, en particulier, et les congolais, en général, ne se bousculent pas pour autant pour se faire vacciner. Les statistiques font état de moins de 1% des congolais vaccinés à ce jour. Excepté les officiels qui se vaccinent afin de donner l'exemple à la population.

La levée de la mesure de couvre-feu augure une nouvelle vie dans la capitale de la Rumba Congolaise. La circulation était devenue un parcours de combattants, particulièrement pour les amoureux noctambules, mais aussi une source de tracasseries policières.

Maintenant que la circulation revient à la normale, de son côté, la police se doit de veiller à la sécurité des citoyens, car les coupeurs de routes, les taxis enleveurs, et tous les autres bandits reprennent du service. Quant à la population, les gestes barrières sont connues, prêchés et enseignés. Le retour à la vie normale est d'ores et déjà possible, pourvu chaque congolais joue sa partition. Attention !