Cote d'Ivoire: Déficit de 5.5% du PIB en 2021 contre 7,6% en zone euro (moussa sanogo ministre du budget et du portefeuille de l'état)

Présidant le jeudi 17 févier 2022 à Yamoussoukro l'ouverture du séminaire Bilan 2021 et Perspectives 2022 de la Direction Générale du Budget et des Finances (DGBF), le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a donné des informations sur l'applicatif qui a permis la bonne préparation du budget 2022 et une bonne exécution du budget 2021. Il a saisi l'occasion pour révéler qu'en Côte d'Ivoire,le déficit budgétaire au titre de l'année 2021 est estimé à 5,5% du produit intérieur brut, contre une moyenne de 7,6% dans la zone Euro. Seydou Traoré a lui révélé que la Côte d'Ivoire est devenu le premier pays de la zone Uemoa à avoir réalisé le basculement total en mode budget-programmes

[ Un applicatif utile selon Moussa Sanogo ]

Le ministre Moussa Sanogo a exprimé sa satisfaction à la direction générale du budget et des finances pour les bons résultats qui ont caractérisé l'exercice budgétaire 2021. Cela, a souligné le ministre Sanogo, a été possible grâce à la détermination du personnel de la DGBF, notamment par la mise en place des nouveaux applicatifs plus performants à savoir, le système intégré de gestions des opérations budgétaires de l'État (SIGOBE), qui a en effet permis la bonne préparation du budget 2022 ainsi qu'une exécution plus efficace du budget 2021. Il a indiqué qu'au regard de ce succès, cet applicatif qui est actuellement utilisé dans toute l'administration centrale sera progressivement déployé dans les autres entités de l'État notamment, dans les établissements publics nationaux, les collectivités territoriales et les districts autonomes , ainsi que dans les représentations nationales à l'étranger. " Par ailleurs cet applicatif sera bonifié cette année d'une fonctionnalité importante pour la consolidation de la transparence. Cette fonctionnalité est très attendue par nos partenaires économiques et elle est dénommée e-fournisseur. Elle a été essentiellement développée au profit des opérateurs économiques, afin de leur mettre à disposition un instrument de suivi en temps réel du traitement budgétaire et comptable des mandats de paiements émis à leur faveur ", a-t-il annoncé.

[ Le respect des engagements budgétaires ]

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a souligné que la Côte d'Ivoire a respecté l'ensemble de ses engagements budgétaires avec les partenaires techniques et financiers, en particulier en matière de déficit budgétaire. " Ce déficit devait se situer autour de 5.5% du PIB en 2021. Ce qui est , ma foi, une bonne performance dans ce monde marqué par la COVID-19, et avec les tensions sécuritaires qui pèsent dans notre sous-région. À titre comparatif dans la zone EURO, c'est à peu près 7,6% de déficit budgétaire en moyenne " , a fait savoir Moussa Sanogo, qui a réitéré ses félicitations à la direction générale du budget et à ses premiers responsables notamment Seydou Traoré, le directeur général : " Oui vous avez abattu un travail remarquable, et nous avons, de ce fait, obtenu le satisfecit du parlement ".

[ " La transparence budgétaire constitue un élément essentiel de la réforme des finances publiques "]

Parlant du thème de ce séminaire :" La DGBF, au cœur de la transparence dans la gestion budgétaire " , le ministre a indiqué qu'il s'inscrit dans la droite ligne des actions entreprises par le gouvernement ces dernières années notamment en matière de transparence dans la conduite de l'action publique.

" Vous l'aurez noté la transparence budgétaire constitue un élément essentiel de la réforme des finances publiques qui vise une plus grande efficacité de l'action publique à travers notamment la recherche de la performance, la rationalisation et l'optimisation de la dépense publique ainsi qu'une plus grande responsabilisation des acteurs ", a-t-il noté à cet effet.

[ Traoré Seydou, DG du Budget et des finances situe les enjeux du séminaire ]

Avant lui, Traoré Seydou, directeur général du budget et des finances, a situé les enjeux de ce séminaire qui vise à faire le bilan de l'ensemble des activités de l'année 2021, et à définir les grandes orientations pour l'exercice 2022, au regard des défis liés à la transparence budgétaire. Il s'agit à cet effet de faire le point de la mise en œuvre du plan d'actions stratégique(PAS) et du programme d'activités (PA) 2021 de la DGBF ; d'identifier les difficultés rencontrées au cours de l'exercice 2021 et de proposer des mesures correctrices ; de présenter les activités contenues dans le plan d'actions stratégique (PAS) 2022 ainsi que celles inscrites au programme d'activités (PA) 2022 ; et de définir les orientations de l'exercice 2022.

[ Cinq (5) thématiques spécifiques relatives à la transparence budgétaire ]

Pour ce faire, cinq (5) thématique spécifiques relatives à la transparence budgétaire et au renforcement de l'efficacité de la gestion budgétaire, ont été arrêtées. Il s'agit de l'évaluation de la mise en œuvre du premier cadre de performance ; de l'introduction du système de management de la qualité au sein de la DGBF ; du bilan de la première année de l'exploitation du SIGOBE et les perspectives ; du point de la mise en œuvre de la comptabilité des matières et les perspectives ; et de la stratégie d'implémentation de l'audit interne de la DGBF .

Par ailleurs, Seydou Traoré a relevé que l'exercice budgétaire 2021, tout comme l'exercice 2020, s'est déroulé dans un environnement marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Malgré ce contexte difficile, la DGBF (direction générale du budget et des finances), a enregistré une bonne réalisation des objectifs qui lui ont été assignés.

"Avec cet exercice fort réussi, la Côte d'Ivoire devient le premier pays de la zone UEMOA à avoir réalisé le basculement total en mode budget-programmes, notamment avec la tenue de Débat d'Orientation budgétaire, la préparation et l'exécution du budget-programme ainsi que la production des Rapports annuel de performance" , a assuré le DGBF. Au titre de l'exercice 2022, il a indiqué que la DGBF entend poursuivre le renforcement de la transparence dans la gestion budgétaire dans le cadre de la mise en œuvre du troisième budget-programme de la Côte d'Ivoire .