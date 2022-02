Ile Maurice: Plusieurs parents boudent les transports scolaires

Nouveau coup dur pour les responsables de transport scolaire. En effet, plusieurs parents abandonnent ce moyen de transport et préfèrent aller déposer et récupérer eux mêmes leurs enfants. Ils mettent en avant la sécurité des petits, surtout face au variant Omicron. C'est ce qu'explique le secrétaire de l'Association of School Bus Owners, Shameem Sahaduth. Toutefois, il indique que de nombreuses lacunes peuvent être évitées lors de l'arrivée et du départ des enfants devant les établissements scolaires.

Il confie que depuis la reprise des classes en présentiel, plusieurs enfants sont testés positifs au Covid-19. "On informe les parents dès que nous avons des cas positifs dans les vans, afin qu'ils puissent prendre les précautions nécessaires. Mais c'est alarmant de voir le nombre d'enfants qui sont contaminés."

Shameem Sahaduth est d'avis que certaines mesures auraient pu être prises depuis la rentrée. "On aurait pu, le matin, ouvrir les écoles plus tôt. Il y a un rush vers les 8 heures quand on voit tous les vans et autres transports arriver et tous les enfants s'engouffrent d'un seul coup dans la cour des écoles. C'est le même constat les après-midi", déplore-t-il.

Selon lui, les écoles auraient dû avoir plusieurs portes de sortie, et ainsi poster plusieurs personnes avec leurs appareils pour la température et le sanitizer à différents points. "Cela éviterait les attroupements que l'on constate au quotidien."

Il espère qu'au niveau du ministère de l'Éducation, des dispositions seront prises pour éviter les regroupements.