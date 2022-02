Ile Maurice: Le groupe ANONYM à l'olympia - La folle histoire d'une rencontre avec Christophe Maé

"Twa ki lao, twa ki deside, to tousel ki kone." Ces quelques mots sont du groupe ANONYM dans la chanson Konsta Limanite qui figure son dernier projet intitulé K7. Pourtant, ils n'auront jamais autant pris de sens après une rencontre sur scène avec Christophe Maé. Ces jeunes âgés entre 21 à 29 ans, dont Loïc Cupidon, bassiste du groupe, Lionnel Cupidon, chanteur, Yann Payet au clavier, Bernard Moonsamy, chanteur, Samuel David à la guitare, Fréderic Dorlin à la batterie et Wilford Wong à la guitare, petits protégés de Jimmy Veerapin, leur producteur et manager, s'envoleront pour la France en mai pour assurer la première partie du chanteur culte à l'Olympia. Tout ça avec le soutien de la Mauritius Tourism Promotion Authority qui couvrira le déplacement et le logement de ces artistes en France.

L'incroyable histoire

Depuis trois mois, le groupe ANONYM joue dans les hôtels du Club Med d'Albion et de Pointe-aux-Canonniers deux fois par semaine. Récemment, c'est l'univers qui décidera du sort de ces garçons qui n'ont jamais cessé de travailler dur. Le groupe qui s'est formé en octobre 2020 s'est rendu au Club Med de Pointe-auxCanonniers mais à la suite d'un malentendu, il y a eu un souci de date car ils n'étaient pas prévus au programme ce jour-là. Ayant déjà fait le déplacement, la direction a proposé de les laisser chanter avec la sonorisation déjà en place. Chose qui ne correspond pas vraiment aux besoins du groupe mais qui néanmoins chantera pour le plaisir des fans et du public présent mais aussi de Christophe Maé car les garçons apprendront sur le tas que le chanteur français était là et qu'il voulait se détendre en écoutant de la bonne musique.

Les garçons vont s'exécuter avec leur groove habituel. Après leur performance, ils seront approchés par Christophe Maé qui leur dira qu'il a aimé leur groove et qu'il aimerait les voir sur scène à l'Olympia. Les garçons, fans de Christophe Maé, sont pris de court, choqués, étonnés par cette proposition qui n'arrive pas tous les jours et expliqueront au chanteur français qu'ils sont ses fans mais qu'une telle proposition nécessite une préparation car il faut trouver le logement et les billets d'avion mais surtout des négociations en bonne et due forme avec les managers respectifs. Christophe Maé s'en va dîner avec des amis et des membres de la Mauritius Tourism Promotion Authority à qui il vend l'idée d'avoir le groupe ANONYM avec lui en mai à Paris pour sa première partie. Idée qui est tout de suite approuvée par la MTPA qui accepte de prendre en charge le déplacement et le logement des jeunes chanteurs.

L'annonce entre deux chansons

Lors d'un concert privé au Club Med le lundi 14 février, Christophe Maé annonce la nouvelle aux garçons, dont Lionnel et Loic Cupidon et Yann Payet qui l'accompagnent musicalement sur ses meilleurs titres. "Je leur avais parlé de l'idée vaguement mais ce soir le public en est témoin. Ils feront ma première partie en mai à l'Olympia." Ces mots retentissent comme des paroles magiques pour les garçons qui sont scotchés. En effet, Christophe Mae avait déjà tout négocié pour leur déplacement et leur logement auprès de la MTPA. "C'est incroyable mais d'autre part, on n'a jamais cessé de travailler dur pour arriver où nous sommes. Je suis fier de mes garçons", confie Jimmy Veerapin, directeur de Culture Events & Production et manager du groupe Anonym, qui peine à cacher l'émotion dans sa voix.

Quant à Lionnel Cupidon, cette annonce est le symbole d'une fierté. "On n'aurait jamais cru que ça nous arriverait, du moins pas tout de suite. C'est un honneur pour nous d'avoir eu une telle proposition d'un artiste comme Christophe Maé. C'est une opportunité énorme de pouvoir faire notre première scène hors de nos frontières à l'Olympia. Nous promettons de rendre Maurice fier", confie-t-il. En attendant, les choses s'activent pour officialiser l'annonce entre diverses signatures. Les garçons assureront la première partie du concert de Christophe Maé à l'Olympia les 14 et 15 mai prochains. Les Français n'ont qu'à bien se tenir car c'est sûr qu'ils vont BALANS BALANS quand les jeunes ANONYM vont raconter Zistwar Tizan à la sauce mauricienne sur la scène de l'Olympia, le tout accompagné d'une ambiance électrique pour VIV BIEN entre jeunes et bann BOLOM LA car après tout, le travail paie et procure un SANTIMAN LINIVER inexplicable. Attention, DANZERE !