Afrique: Portrait - Quand l'Ivoirien Nico le Mimi s'amourache de notre sega

Il a 23 ans et ses vidéos sont souvent partagées sur Facebook par des Mauriciens. Il passera bientôt la barre des 25 000 followers, dont plus de 10 000 de nos compatriotes. "Mes vidéos plaisent aux Mauriciens", nous dira-t-il. La raison : il est en Côte-d'Ivoire et de loin, il s'ambiance sur le sega et ne manque pas de fredonner quelques titres. Lui, c'est Nicodème, de son nom d'artiste Nico le Mimi. Depuis peu, il a découvert notre île grâce à ses vidéos qui ont été appréciées par les Mauriciens et après avoir effectué des recherches, il a découvert le sega. Commence alors une belle histoire d'amour pour Nico le Mimi pour l'île Maurice.

Désire François, Sky To Be, Bigg Frankii, Lionkilla et Ras Natty Baby. Ces artistes, Nico Le Mimi les cite dans cet ordre précis, par coeur, car c'est le classement de ses artistes mauriciens préférés. "J'aime aussi Lin car, en tant que mec amoureux, je ne peux pas ne pas écouter ses chansons", confie Nico Le Mimi. Son amour pour l'île Maurice a démarré avec une vidéo qu'il a postée sur sa page Facebook où il était sur une plage car il a plus d'une corde à son arc puisqu'il est comédien, acteur de cinéma et scénariste. "J'ai eu beaucoup de réactions sur cette vidéo et la plupart des réactions venaient de l'île Maurice. J'étais intrigué car tout de suite après j'ai eu beaucoup d'appels, de messages de Mauriciens sur ma page. C'est là que je suis allé faire des recherches sur cette île qui m'a tout de suite séduit."

Par la même occasion, il va découvrir des chansons mauriciennes. Lors de ses recherches, Nico Le Mimi remarquera une similarité entre le sega et les musiques de chez lui, notamment le coupé décalé ou encore le zouk. Il avance qu'il a aussi eu un coup de coeur pour la danse mauricienne dont quelques pas lui rappelle la Côte-d'Ivoire. "J'aimerais un jour visiter l'île Maurice car je vois que vous me donnez beaucoup de force. J'aimerai venir sur cette belle île pour essayer de faire un mélange musical, découvrir d'autres artistes car je suis comédien et je sais qu'il y a beaucoup de comédiens aussi à Maurice", confie Nico Le Mimi.

Le secret de la réussite de ses vidéos : donner beaucoup d'amour pour récolter beaucoup d'amour. Nico Le Mimi avoue qu'il cache d'autres lapins dans son chapeau mais pour l'heure c'est un "plejuir" pour lui de découvrir l'île Maurice, de chanter des chansons bien de chez nous et surtout de poster ses vidéos. C'est sur les airs de Roul Matak par Bigg Frankii qu'il nous dira au revoir suivi de son fameux cri : "Miiiimiiiiiiiiii !!!"