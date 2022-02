Algérie: Tenue de la 5e édition du SEER en février

Alger — La 5ème édition du Salon international de l'électricité et des énergies renouvelables (SEER) se tiendra du 23 au 26 février au Palais des expositions d'Alger, sous le thème "Ensemble pour réussir la transition énergétique de l'Algérie", ont indiqué lundi les organisateurs de cette manifestation.

Sous le haut parrainage du ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, le SEER sera axé autour de thématiques et de problématiques liées à l'industrie de l'électricité, de la transition énergétique et des énergies renouvelables.

Selon les organisateurs de l'événement, "une large gamme de produits et solutions sera exposée". De plus, le salon rassemblera différents opérateurs du secteur : fabricants d'équipements, distributeurs, bureaux d'études, fournisseurs d'électricité et installateurs, dans les domaines de l'électricité et des énergies renouvelables.

La 4ème édition du salon a vu la participation de plus de 60 exposants et 5.000 visiteurs (80% professionnel et 15% étudient), selon les organisateurs.