Sénégal: Forte progression de 22% du total bilan du secteur bancaire en 2020

Le total bilan du secteur bancaire guinéen a enregistré une forte progression de 22% en 2020 par rapport à 2019, selon le rapport d'activités 2020 de la Direction de la supervision bancaire (DSB) de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).

Selon la DSB, en dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, ce total bilan a augmenté de 6 119 milliards de Guinée Nouveau Franc (GNF), passant de 28 098 milliards GNF à fin 2019 à 34 218 milliards GNF à fin 2020.

<>, souligne la DSB.

La hausse des emplois de trésorerie est expliquée principalement par celles des Bons du Trésor (+2 843 milliards), des encaisses et prêts au marché monétaire (+1 058 milliards) et des dépôts auprès des correspondants étrangers (+1 060 milliards).

Quant à la hausse des emplois hors trésorerie, elle est justifiée par l'accroissement des actifs immobilisés (+678 milliards), des autres emplois à court terme (+195 milliards) et des concours à l'économie (+183 milliards).

D'après le rapport de la DSB, les emplois hors trésorerie, représentant 44,9% des emplois du secteur bancaire, se chiffrent à 15 356 milliards GNF à fin 2020. Ils sont constitués par les concours à l'économie (75,3%), les actifs immobilisés (15,3%) et les autres emplois à court terme (9,4%).

Les concours à l'économie ont faiblement progressé, atteignant 11 565 milliards GNF à fin 2020 (+1,6%). Ils sont essentiellement constitués par les concours accordés à la clientèle privée (11 559 milliards). Concernant les concours accordés au secteur public, ils représentent 5 milliards GNF.

Quid des concours à l'économie par maturité ? Sur ce point, la DSB indique dans son rapport que les crédits à court terme ont baissé de 602 milliards GNF (-9,15%). <>, souligne la DSB qui ajoute qu'ils sont principalement constitués par les facilités de caisse (58%), les crédits de financement de stocks (7%) et les autres crédits à court terme (34%). Les crédits à moyen terme ont par contre augmenté de 17,2%, passant de 4 131 milliards GNF à fin 2019 à 4 845 milliards GNF à fin 2020. Leur part dans les concours à l'économie est de 42% en 2020 contre 36% en 2019. Il s'agit principalement des crédits d'investissement (69%) et des autres crédits à moyen terme (30%). Les crédits à long terme ont aussi augmenté de 40,4%, passant de 187 milliards GNF à fin 2019 à 263 milliards GNF à fin 2020. <>, souligne la DSB de la BCRG.

Par catégorie d'agents économiques, le rapport de la DSB indique que les concours à l'économie sont répartis entre les sociétés privées (62%), les particuliers et divers (28%) et les entreprises individuelles (10%). Les concours aux non-résidents et au secteur public restent très marginaux, totalisant moins de 1%.

Pour ce qui est des concours à l'économie par secteur d'activité, le transport et le commerce sont les secteurs les mieux financés. Le secteur du transport a en effet mobilisé 20% des concours bancaires devant le commerce (19%), les BTP (13%), la production d'eau et d'énergie (9%) et les services marchands (5%). Les autres secteurs concentrent individuellement moins de 5% des concours à l'économie.

Les autres emplois à court terme, pour un montant de 1 442 milliards GNF à fin 2020, sont essentiellement constitués par les comptes de régularisation (37,4%), les valeurs à l'encaissement (36,8%) et les comptes de débiteurs divers (24,6%).

Les actifs immobilisés de 2 348 milliards GNF, sont en hausse de 40,6% par rapport à fin 2019. Ils sont constitués par les immobilisations (50%) et les titres de participation (50%).

Concernant les emplois de trésorerie, la DSB signale qu'ils représentent 55,1% des emplois du secteur bancaire, s'élevant à 18 862 milliards GNF durant la période sous revue. Ils sont essentiellement constitués par les encours en bons du trésor pour un montant de 8 367 milliards GNF (44,4%), les encaisses et comptes à la BCRG pour un montant de 6 119 milliards GNF (32,4%) et les comptes auprès des correspondants étrangers pour un montant de 3 682 milliards GNF (19,5%).

Au 31 décembre 2020, le paysage bancaire guinéen comptait 21 établissements de crédit dont 18 Banques, une institution financière spécialisée et deux établissements financiers, soit une nouvelle banque (Coris Bank) et un nouvel établissement financier (African Lease Guinée) agréés en 2020.

Le secteur entretient un réseau de 188 agences et 190 distributeurs automatiques de billets, soit 8 nouvelles agences et 7 nouveaux distributeurs automatiques par rapport à 2019. A fin 2020, le secteur compte 711 766 clients dont 644 413 Particuliers et 67 354 Entreprises pour une effectif total de 2 347 employés.