Maroc: Clap de fin pour la 6ème édition de Madaëf Eco6

Casablanca — La 6ème édition de Madaëf Eco6, placée sous le signe de la dynamisation de l'entrepreneuriat et du développement des écosystèmes touristiques, signe son clap de fin à Fès avec la révélation de 10 nouveaux lauréats.

"Madaëf dévoile la liste des 10 lauréats de l'édition Madaëf Eco6 dédiée à la destination Fès. Le programme aura ainsi clôturé ses 6 éditions 'Taghazout Bay', 'Madaëf Golfs', 'Saïdia Resorts', 'Tamuda Bay', 'Al Hoceima' et enfin 'Fès ', au titre d'une année marquée par un franc succès auprès de porteurs de projets nationaux mais également des partenaires du programme ainsi que des opérateurs du secteur. Pas moins de 600 candidatures reçues, depuis son lancement en octobre 2020, avec un total de 75 lauréats retenus toutes éditions confondues", indique Madaëf dans un communiqué.

Confirmant sa portée résolument socio-économique, le programme a sélectionné 28 projets d'animation culturelle, de loisirs et d'activités sportives, 16 coopératives, 14 projets de valorisation de l'arrière-pays et d'autres types de projets, tous à forte valeur ajoutée pour des destinations touristiques stratégiques pour Madaëf.

Madaëf Eco6 conforte son ancrage local à travers chacune de ses éditions, avec 90% de lauréats locaux respectivement sur les éditions Fès et Saïdia Resorts et plus de 70% sur les éditions Tamuda Bay et Al Hoceima. L'entrepreneuriat féminin est également à l'honneur avec 30% des projets portés par des femmes.

Pour accélérer le déploiement de ces projets, Madaëf Eco6 organisera prochainement une journée d'étude avec l'ensemble des lauréats, toutes éditions confondues. A la clé, le démarrage d'un programme d'accompagnement intensif et, in fine, la création du "Club Eco6", un réseau de porteurs de projets qui permettra aux lauréats de développer des synergies au sein du programme et d'explorer de nouveaux territoires d'expression.

Au terme de cet événement, une annonce sera faite concernant l'évolution du programme. Toujours dans le même objectif de dynamisation de l'entrepreneuriat et de développement d'écosystèmes touristiques, Madaëf Eco6 sera de retour, dès cette année, sous un format différent et s'ouvrira à de nouveaux partenaires institutionnels.

Zoom sur l'édition Fès

Au total 16 candidatures présélectionnées, sur près de 50 reçues, ont été soumises à un jury, composé des principaux partenaires de l'édition de Fès: Centre Régional d'Investissement Fès-Meknès, Délégation Régionale du Tourisme, CIH Bank, Finéa, des représentants de Madaëf ainsi que des hôteliers de la région.

Après délibérations, le jury a retenu 10 projets, dont 9 originaires de la Fès et sa région, en lien avec les 6 univers de l'édition à savoir la valorisation du patrimoine historique, les animations et loisirs, les services aux unités hôtelières et golfs, la valorisation de l'artisanat, du terroir et des arts culinaires, les évents corporate et de groupe, ainsi que la valorisation de l'arrière-pays.

Les projets lauréats de l'édition Fès du programme Madaëf Eco6 sont :

- Yto : art/artisanat de poupées traditionnelles

- Barok : valorisation des produits artisanaux marocains

- Ahmed Bennani Studio : arts plastique (peinture, sculpture)

- Stone Art : valorisation d'ouvrage en pierre sélénite

- Coopérative Riham : valorisation des produits du terroir

- Betamiel : valorisation des produits du terroir (miel)

- Pogo : mobilité électrique

- Yalla Bike : découverte/mobilité douce

- Bio et Bois : activités de loisirs

- Fez'teaVal : lancement d'un nouveau festival à Fès

Madaëf est une société leader de l'investissement touristique au Maroc. Madaëf met à profit sa connaissance du secteur pour le développement et l'exploitation d'actifs touristiques, contribuant fortement à l'émergence de nouvelles destinations touristiques, au renforcement de la capacité d'accueil et à la montée en gamme de l'offre touristique nationale.